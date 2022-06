Luis Advíncula: «Pido perdón por el dolor que causé y soy el único responsable de esta debacle»

Entornointeligente.com /

Mucha tristeza en Perú luego de la no clasificación al campeonato del mundo de Catar 2022. El equipo ‘Inca’ perdió en la tanda de penaltis frente a Australia en el repechaje disputado en territorio de Catar.

Uno de los más afectados con esa derrota fue el lateral derecho Luis Advíncula, quien a través de sus redes sociales publicó un fuerte mensaje para el pueblo peruano.

«Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo Perú, soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy asta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco», expresó el futbolista de Boca Juniors a través de Instagram.

Fue Advíncula quien fallara el tercer cobro para Perú en la definición desde los 12 pasos frente al arquero bailarín de Australia. Situación que le permitió a los australiano poder emparejar la serie.

Esto acaba de publicar Luis Advincula. 💔🇵🇪 pic.twitter.com/BkpJEHd2ci

— Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) June 13, 2022

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com