La Cámara Cívica de la autoproclamada República Popular de Lugansk (RPL), en el este de Ucrania, solicitó al gobernador Leoníd Pásechnik que se lleve a cabo de inmediato un referendo para declarar la región como parte de Rusia.

En ese sentido, los habitantes de Jersón en el sureste de Ucrania quieren que se celebre un referéndum lo antes posible para garantizar la entrada de la región en la Federación Rusa, informaron las autoridades.

«Los residentes de la región de Jerson están apelando… y quieren un referéndum lo antes posible porque temen que Rusia se vaya, la gente quiere tener la certeza de que no serán abandonados…», declaró el vicegobernador de la región, Kiril Stremousov.

WATCH: The Civic Chamber of the LPR calls for an immediate referendum on the recognition of the Lugansk People’s Republic as a part of the Russian Federation pic.twitter.com/1ElN9CDzjb

— srb news (@srbnews0) September 19, 2022 «Hablamos de garantías de que nos convertiremos en un sujeto de la Federación Rusa», manifestó.

Señaló que «el referéndum no es un punto final, la gente quiere estar segura de que no se le va a dejar atrás, no se le va a abandonar, y pide que se legalice esta cuestión».

Respecto a Lugansk, una república autoproclamada en la región de Donbas, en el extremo oriental de Ucrania, según señalaron en la Cámara Cívica de la RPL, este paso asegurará el territorio de la república y abrirá nuevas oportunidades para su restauración.

The Civic Chamber of the #Lugansk published a declaration urging to hold a #Referendum to make the #LPR a part of the #Russian Federation. The chamber noted that the move would result in greater security for the republic & would ensure its return to a peaceful life #Breaking pic.twitter.com/tXy5WwTvc3

— �� Sarwar �� (@ferozwala) September 19, 2022 «Consideramos que es más oportuno que nunca tomar una decisión decidida de celebrar de inmediato un referéndum en el territorio de la (autoproclamada) República Popular de Lugansk».

«Unirse a Rusia no solo será una celebración de la justicia histórica, sino que también asegurará el territorio de la república, abrirá nuevas oportunidades en el camino de la reactivación y restauración del poder de nuestra región, su regreso a una vida pacífica en toda regla».

En 1994, se celebró un referéndum en el Óblast de Donetsk y el Óblast de Lugansk, y alrededor del 90 % apoyó que el idioma ruso ganara el estatus de idioma oficial junto al ucraniano, y que el idioma ruso fuera un idioma oficial a nivel regional… pic.twitter.com/cISqlyHzlo

— RicardoInternista (@RicardoInterni1) September 19, 2022 «Los residentes de Donbas hicieron su elección en 2014 en un referéndum, y todos estos años hemos estado esperando y creyendo que definitivamente seguirá un segundo, que cumplirá nuestro sueño de regresar a casa, a la Federación Rusa» , indicó la Cámara Cívica.

«Los eventos de Los últimos días han demostrado que los nacionalistas de Kiev han cruzado todas las líneas rojas», agregó.

