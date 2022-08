Entornointeligente.com /

Ludmilla adia lançamento de 'Insônia', música em parceria com Marília Mendonça Cantora havia anunciado que feat seria divulgado em 12 de agosto, mas neste sábado (06), ela afirmou que vai adiar o plano 'em respeito à memória da Marília Mendonça e todo o trabalho que está sendo feito pela equipe maravilhosa dela, em torno do EP 'Decretos Reais''. Por g1

07/08/2022 07h31 Atualizado 07/08/2022

1 de 1 Ludmilla e Marília Mendonça — Foto: Reprodução/Instagram de Ludmilla Ludmilla e Marília Mendonça — Foto: Reprodução/Instagram de Ludmilla

Ludmilla anunciou nas redes sociais que vai adiar o lançamento de «Insônia», música em parceria com Marília Mendonça.

Em julho, a cantora havia divulgado que o feat, gravado em 2020, seria divulgado em 12 de agosto.

Mas segundo comunicado publicado no Twitter, o lançamento passa a acontecer no final de agosto, junto com todo o projeto «Numanice 2».

«Em respeito à memória da Marília Mendonça e todo o trabalho que está sendo feito pela equipe maravilhosa dela, em torno do EP 'Decretos Reais', vamos adiar o lançamento de 'Insônia'», escreveu Ludmilla.

«Estamos super empolgados pra vocês ouvirem essa faixa que eu, a Marilia e toda sua equipe, preparamos com tanto carinho. A faixa será lançada, junto com todo o meu projeto 'Numanice 2', no final do mês de agosto. Enquanto isso, continuem curtindo e seguindo os decretos da nossa eterna rainha Marília. Em breve volto com novidades.»

«Insônia» era uma dos feats gravados por Marília e que seguiam sem lançamento após a morte precoce da cantora sertaneja, em novembro de 2021.

Ludmilla havia anunciado o lançamento da canção, que é um pagode, no mesmo dia em que a equipe de Marília lançou o primeiro EP do projeto póstumo «Decretos Reais».

Ludmilla não deu detalhes sobre a canção, que faz parte do projeto «Numanice», só com pagodes, mas já havia falado do dueto com Marília ao lamentar a morte da cantora em novembro de 2021.

«Só de pensar que a exatamente um mês você chegou de surpresa no meu camarim toda feliz, esbanjando simpatia, me elogiando tanto pelo meu trabalho e me pedindo pra cantar lud session 'e nem estava na minha setlist'. Essa era uma das suas maiores características, sempre generosa demais por onde passava. Juntas no camarim planejamos o lançamento do tão aguardado pagode que tá gravado faz mais de um ano, quem me acompanha sabe o quando eu te admiro, sou sua fã e o quanto eu estava feliz naquele dia», escreveu Ludmilla.

Marília Mendonça: equipe lança projeto ‘Decretos Reais’ com músicas inéditas

