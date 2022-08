Ludmila Ulitskaya: «Devemos falar abertamente, mesmo que essa voz seja a de alguém a gritar no deserto»

Entornointeligente.com /

No dia 26 de Março, Ludmila Ulitskaya , um dos nomes mais respeitados da literatura russa moderna, saiu de Moscovo e instalou-se em Berlim sem fazer ideia se algum dia regressará ao seu país. «A decisão não foi nossa — minha ou do meu marido — mas do meu filho mais velho. Um dia ele chegou a casa e disse que tínhamos de ir embora», conta a escritora ao Ípsilon quando passam quase seis meses do início da guerra na Ucrânia. Dois dias depois da invasão, escreveu: «dor, medo, vergonha — é o que sinto hoje». A declaração deu título a um texto publicado a 26 de Fevereiro na Novaja Gazeta, uma das poucas publicações na Rússia que faz oposição a Vladimir Putin, dirigida por Dmitry Andreyevich Muratov, Nobel da Paz em 2021 pelo seu papel na luta pela liberdade de imprensa e de expressão. Nesse texto, a escritora, muitas vezes apontada como uma das fortes candidatas ao Nobel da Literatura, dizia: «A loucura de um homem e dos seus cúmplices fiéis controla o destino do nosso país.»

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com