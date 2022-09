Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Ataque na Argentina Bilionários do Brasil Gasolina mais barata Lucy Alves injeta ritmos nordestinos em show com releituras de Tim Maia Artista se apresentou no palco do Rock District neste domingo no Rock in Rio 2022. Por Carlos Brito, g1 Rio

04/09/2022 18h25 Atualizado 04/09/2022

1 de 3 Lucy Alves canta no Rock in Rio 2022 — Foto: Carlos Brito/g1 Lucy Alves canta no Rock in Rio 2022 — Foto: Carlos Brito/g1

Em um show enxuto – menos de uma hora –, a cantora, compositora e multi-instrumentista Lucy Alves estabeleceu o vínculo entre o Rock in Rio 2022 e a obra de Tim Maia neste domingo (4).

AO VIVO: Assista aos shows e acompanhe a cobertura em tempo real

Acompanhada por uma banda afiada, ela fez releituras de alguns dos principais sucessos do Síndico no palco do Rock District e ainda encontrou espaço para inserir influências de música nordestina – base de seu trabalho.

A apresentação começa com «Sossego», «Coroné Antônio Bento» e «Imunização racional» – nesta última, Lucy mostrou desenvoltura no contrabaixo.

2 de 3 Lucy Alves se apresenta no Rock in Rio 2022 — Foto: Carlos Brito/g1 Lucy Alves se apresenta no Rock in Rio 2022 — Foto: Carlos Brito/g1

Seguiram-se «Primavera» e «Eu amo você», ambas em ritmo de xote. Logo em seguida, um dos hinos supremos da dor provocada pelo fim de uma relação – «Me dê motivos» – ganha sabor mezzo reggae

Lucy assume o piano em «Você» para, pouco depois, tocar a sanfona, o instrumento com o qual é mais associada, em uma versão de «Azul da cor do mar».

A artista e a banda finalizam o show com «Vale Tudo» – e uma alteração lírica que deixa a canção em consonância com os tempos atuais: «Hoje vale dançar homem e mulher com mulher» – e, por fim, a solar «Descobridor dos sete mares».

3 de 3 Lucy Alves se apresenta no Rock in Rio 2022 — Foto: Carlos Brito/g1 Lucy Alves se apresenta no Rock in Rio 2022 — Foto: Carlos Brito/g1

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com