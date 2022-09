Entornointeligente.com /

Lucy Alves fará homenagem a Tim Maia no Rock in Rio: 'Clássicos para todo mundo cantar' Cantora concilia show com gravações de 'Travessia', novela de Glória Perez da qual será protagonista. Ao g1, ela defende Jade Picon das críticas antes da estreia: 'Preguiça desse papo [de ser ou não atriz]'. Por g1

04/09/2022 04h01 Atualizado 04/09/2022

1 de 3 Lucy Alves fará homenagem a Tim Maia no Rock in Rio: ‘Clássicos para todo mundo cantar’ Divulgação Pense em alguém que está com a cabeça cheia de coisa para pensar. Essa pessoa é a Lucy Alves.

A cantora e atriz paraibana estreia como protagonista na próxima novela das 21h, «Travessia», e canta, pela primeira vez com a sua banda, no Rock in Rio neste domingo (4). Ela ainda estreia a série «Só se For por Amor» no dia 21 de setembro.

O show na Rock District vai ser em homenagem a Tim Maia, cantor que ela define como um artista que «deveria ser até mais homenageado, mais lembrado do que ele já é».

No show compacto, ela vai cantar os clássicos dos clássicos, sem tempo para lados B do repertório.

«Quero todo mundo cantando todas as músicas comigo, até porque é impossível não cantar, né?» , diz antes de contar hits que estão no repertório, como «Sossego», «Imunização Racional», «Descobridor dos Sete Mares», «Vale Tudo» e «Você».

«Muita gente já fez a leitura do Tim Maia, só que acho que consegui trazer uma coisa única, com a minha cara, com meu jeitão. Tem muito da minha pegada e muitos elementos nordestinos, está soando diferente».

Antes, Lucy já cantou no festival em 2017, em um show em homenagem a João Donato, com Mariana Aydar, Tiê e Emanuelle Araújo. Ela também fez uma participação no Sunset em 2019.

Estreia como protagonista

2 de 3 Lucy Alves vai contracenar com Chay Suede e Romulo Estrela na novela 'Travessia', de Glória Perez — Foto: Divulgação/Fábio Rocha Lucy Alves vai contracenar com Chay Suede e Romulo Estrela na novela 'Travessia', de Glória Perez — Foto: Divulgação/Fábio Rocha

Mesmo com a cabeça cheia, Lucy fala com tranquilidade sobre os projetos na entrevista ao g1 , por vídeo, logo após a prova de roupa para o festival.

A paraibana canta desde os 15 anos, mas despontou na cena nacional no «The Voice», em 2013, e desde então tem trabalhado na carreira na música.

Ela não achava que a atuação ia ganhar o peso na carreira como tem hoje, quando fez «Velho Chico» em 2016.

Aceitou o convite, inclusive, com muito pé atrás, mas depois, fez «Tempo de Amar», no ano seguinte, e «Amor de Mãe», em 2019.

«Agora eu assumi: gosto de atuar, por que não?. Antes, eu pensava que só poderia me dedicar à música, mas hoje vejo que a gente pode fazer os dois, eu estou vendo que dá»

Lucy diz que a ficha de que vai ser a protagonista de uma novela de Glória Perez ainda não caiu. «Estou preferindo fazer a louca, mas também sei da importância e do privilégio que é esse convite».

O show no Rock in Rio vai ser um bom momento para aliviar a tensão: «Cantar de certa forma me ajuda a relaxar, a esquecer um pouquinho, consigo dar uma respirada para voltar para o set».

Brisa, personagem que vai interpretar, vai se envolver com Chay Suede e Rômulo Estrela, parceiros que têm dado muito apoio à Lucy.

Jade Picon também vai fazer parte do núcleo da cantora, mas só mais para frente na novela. Por enquanto, Lucy está gravando no Maranhão.

3 de 3 Grazi Massafera e Jade Picon serão mãe e filha na novela «Travessia» — Foto: Reprodução/Instagram Grazi Massafera e Jade Picon serão mãe e filha na novela «Travessia» — Foto: Reprodução/Instagram

Ela sente uma pressão parecida com a estreante e ex-BBB e até defende Jade.

«As pessoas têm que relaxar, porque vão se surpreender. Eu também sou fruto de um reality. Elas só querem julgar e falar «Ah, mas ela não é atriz» poxa… tenho tanta preguiça desse papo. Eu não era atriz também», diz.

«Acho que a Jade está fazendo muito bem, na minha opinião, não tem outra pessoa que faria melhor a Chiara. Espero que ela seja bem má comigo, porque isso também me atiça e faz a cena ficar maravilhosa».

