Lucros da Galp sobem 153%, para 420 milhões

A petrolífera Galp registou um lucro de 420 milhões de euros no primeiro semestre do ano, uma melhoria de 153% em relação aos primeiros seis meses do ano passado, em que obtivera um resultado de 166 milhões, anunciou a empresa nesta segunda-feira.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp indica que o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) foi de 2114 milhões de euros, o que representa uma subida de 97% em relação à primeira metade de 2021.

A melhoria dos resultados deve-se às «condições de mercado favoráveis», como resultado da subida dos preços das cotações de petróleo nos mercados internacionais, agravados em particular com a eclosão da guerra na Ucrânia , e ao desempenho do negócio da refinação.

Só no segundo trimestre, o EBITDA foi de 1244 milhões de euros, uma diferença superior a 600 milhões de euros em relação ao valor registado no período homólogo (571 milhões).

Nesse período, de Abril a Junho, os resultados «reflectem um desempenho operacional robusto, com a empresa a capturar com sucesso as condições favoráveis de mercado, nomeadamente nas actividades de upstream [extracção], refinação e renováveis», refere a Galp no comunicado.

A escalada dos preços do petróleo já se fazia sentir no trimestre de 2021 (em que a Galp registou um lucro de 130 milhões de euros) e nos primeiros três meses deste ano (em que o resultado cresceu para 155 milhões de euros ), seguindo-se agora um lucro de 265 milhões no segundo trimestre.

O negócio da extracção foi impulsionada pela subida das cotações, levando EBITDA desta área para os 878 milhões de euros

A área comercial, onde está contabilizada a venda de combustível nos postos de abastecimento, fechou com um resultado EBITDA de 153 milhões de euros, crescendo 8% em relação ao primeiro trimestre do ano passado (a diferença é de 11 milhões).

A área das renováveis e novos negócios registou um resultado negativo. O prejuízo foi de cinco milhões, o que representa uma recuperação face ao que se registara nos primeiros seis meses do ano passado (um prejuízo de oito milhões de euros).

A dívida líquida da Galp aumentou 28% em relação ao valor observado no final do primeiro semestre do ano passado, ao atingir os 2185 milhões de euros, mesmo tendo recuado 207 milhões de euros face ao final do primeiro trimestre deste ano.

LINK ORIGINAL: Publico

