Lucro semestral da EDP cai 11% para 306 milhões de euros

O resultado líquido da EDP nos primeiros seis meses do ano totalizou 306 milhões de euros, um valor 11% abaixo do alcançado no mesmo período de 2021, evolução que em parte é explicada pelo prejuízo de 111 milhões registados na operação em Portugal .

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa presidida por Miguel Stilwell de Andrade explica que as contas do primeiro semestre foram marcadas «pela positiva» pelo desempenho do negócio de «renováveis em termos globais e das redes de electricidade no Brasil».

Em sentido contrário, o resultado foi » fortemente penalizado pela seca extrema em Portugal num período de elevados preços de electricidade no mercado grossista». Em consequência disso, a empresa obteve um «resultado líquido negativo de -€111M [111 milhões de euros] em Portugal» no primeiro semestre, depois de ter anunciado perdas de 76 milhões no primeiro trimestre.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) melhorou 19%, para 1944 milhões de euros, «com forte contributo» da EDP Renováveis (1049 milhões) e do negócio regulado de redes no Brasil (286 milhões de euros, somados aos 446 milhões do negócio de redes em Portugal e Espanha).

Já o EBITDA nos segmentos de produção hídrica na Península Ibérica, serviços a clientes e gestão de energia caiu 62%, para 126 milhões de euros, devido ao impacto da «maior crise hídrica das últimas décadas», em que os recursos ficaram 66% abaixo dos valores históricos, combinada com «elevados preços grossistas de energia que geraram um desvio de 2,8 TWh [Terawatt hora] na produção hídrica face ao expectável».

Um efeito que a empresa diz ter sido «parcialmente mitigado pelo aumento da produção térmica e resultados positivos com optimização de portefólio na gestão de energia».

Preços disparam A electricidade hídrica produzida na Península Ibérica caiu 55% para 2,797 GWh, ainda que o preço médio de venda tenha disparado 325%, de 61 euros por megawatt hora (MWh), para 260 euros.

O EBITDA da actividade hídrica passou de 281 milhões de euros em 2021, para um valor negativo de 19 milhões (menos 300 milhões) na primeira metade deste ano.

A EDP mais que duplicou a produção eléctrica a carvão no primeiro semestre (em Espanha), registando-se uma subida de 123%, para 3,358 GWh. No caso das centrais a gás natural, a produção subiu 52%, para 3,919 GWh.

A geração térmica (cujo EBITDA foram 87 milhões de euros) teve um custo médio de produção de 153 euros por MWh, mais do triplo dos 43 euros por MWh do período homólogo, reflectindo o agravamento do combustível e das licenças de emissão de carbono.

Até Junho, 75% da produção de electricidade da EDP teve origem em energias renováveis, «apesar do aumento da produção térmica ibérica para compensar a menor produção hídrica». Nos últimos doze meses, a EDP instalou mais 2,5 gigawatts (GW) de capacidade de produção renovável.

Em Portugal (onde acabou o semestre com 3,999 milhões de clientes no mercado liberalizado e outros 918 mil clientes em mercado regulado), a empresa produziu menos 7% de energia eólica e solar face ao primeiro semestre de 2021, num total de 1,382 GWh, mas o preço médio de venda subiu 7%, para 94 euros por MWh.

Dívida sobe Os custos financeiros líquidos da EDP aumentaram 130 milhões de euros, para 385 milhões, com o custo médio da dívida a subir para 4,5%.

No final de Junho, a dívida líquida da EDP totalizava 14.200 milhões de euros (um aumento de 22% face a Dezembro de 2021), «impactada sobretudo pela aceleração do investimento», essencialmente em renováveis e redes de electricidade, e «pela apreciação do real brasileiro e do dólar americano».

A eléctrica diz que o investimento aumentou 23% no semestre, para 1700 milhões de euros, dos quais 97% em energias renováveis e redes.

LINK ORIGINAL: Publico

