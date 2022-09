Luciano D'Alessandro recibe tremendo golpe de María Alejandra Requena

Entornointeligente.com /

El actor y modelo venezolano, Luciano D’Alessandro publicó un vídeo en su cuenta de Instagram junto a su esposa, la periodista María Alejandra Requena, en el que cuenta una graciosa y peligrosa anécdota.

Asimismo, en la publicó contó cómo sufrió un pequeño accidente mientras intentaba grabar un contenido para la red social de TikTok.

Luciano D’Alessandro le pidió a su esposa que lo ayudará con el vídeo, «su única función era lanzarme un vaso de agua», dijo el actor.

Sin embargo, el vídeo tuvo un final inesperado para la pareja y Luciano resultó herido.

«Accidentes que pueden pasar mientras intentas hacer un vídeo. En este caso quería hacer una toma dos del post anterior y pasó lo que pasó. Fue más el susto de mi @requenaoficial que las consecuencias, ¡Amén! Las imágenes son un poco fuertes, pero repito, no fue más que un susto», escribió en la descripción de la publicación.

Luego de pasar el susto, la pareja explicó lo sucedido.

«Recomendación para cuando le digan a su esposa o esposo que le echen un vaso con agua en la cara, que no tengan guantes, menos que estén mojados», inició Luciano.

Por su parte, Requena no se quedó callada y se defendió al respecto, «yo acababa de picar un pollo para dejarle a Luciano, entonces él me dice ‘ayúdame a grabar algo aquí un momentico, me tienes que echar agua en la cara’, me da el vaso, yo tenía las manos húmedas todavía y el vaso se me resbaló».

Luciano D’Alessandro agregó que, «importante, más allá de los guantes, el vaso que sea de plástico y no de vidrio, vean por qué…»

Inmediatamente entre risas mostraron el audiovisual en el que Requena le pega el vaso en la frente a su esposo.

Posteriormente acotaron que no fue algo grave y que se encuentra muy bien, todo fue un susto.

