Luciano Castro y Sabrina Rojas confirmaron su separación #covid19 #coronavirus

Entornointeligente.com / El periodista Ángel de Brito informó en su programa, Los Ángeles de la Mañana , que el actor y la modelo ya no comparten la misma casa y que era una separación definitiva. Una vez finalizado el programa de esta jornada, Rojas se comunicó con de Brito para confirmar la ruptura.

Informate más Tim Burton ya tiene protagonista para el spin off de “Los Locos Addams” https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1395393815347974148 “Nos separamos hace un tiempito ya . Pero bien . Estamos bien los dos . Nos van a ver mil veces juntos , porque nos separamos como pareja , no como familia” me dijo Sabrina Rojas sobre su separación. #LAM pic.twitter.com/fqwVkF6N6s

? A N G E L (@AngeldebritoOk) May 20, 2021 Más tarde, la modelo también publicó una historia en Instagram con una captura de pantalla de la conversación que mantuvo con De Brito donde daba más detalles sobre cómo seguiría su vínculo con Castro.

CHAT SABRINA ROJAS.jpg Cuenta personal de Instagram de Sabrina Rojas A finales de 2019 , antes de la pandemia por coronavirus, la pareja había atravesado una fuerte crisis. Luego de varios meses, decidieron darse una nueva oportunidad y retomaron su relación sin problemas.

Se conocieron cuando Rojas se sumó al elenco de ” Valientes ” en el verano de 2009. Para ese entonces, ambos tenían relaciones importantes. Castro había terminado con su pareja, Elizabeth Vernaci, y Rojas a la que tenía con su novio Juan Pablo.

Entornointeligente.com