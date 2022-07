Lucho Pérez le dice adiós a «Hecho en Panamá», luego de 16 años

Entornointeligente.com /

Lucho aclaró – al final de su mensaje – que su salida del programa no vino de la presidencia.

El cantante y presentador de televisión Luis ‘Lucho’ Pérez anunció su retiro del programa «Hecho en Panamá», luego de 16 años. «Gracias Panamá por tanto amor. Hoy hago pública mi despedida de Hecho en Panamá, ya que desde hace un mes tomé la decisión de iniciar otras facetas en mi vida y decidí decirles gracias TVN, por tanto. Cambiaron mi vida para siempre y dejaron huellas en mi corazón imborrables. Siempre serán mi casa y familia», aseguró en su cuenta de Instagram.

«Gracias a mi hermoso país por quererme tanto, es un hasta luego, pues todo tiene un tiempo. Me gustaría mucho dedicar tiempo a mis proyectos y empresas, las cuales pido su apoyo para crecer», agregó el carismático Lucho.

Lucho aclaró – al final de su mensaje – que su salida del programa no vino de la presidencia. «Y ahí vamos carajo, ahora me toca a mí. Nos vemos pronto Jajajá no fue por NITOOOOO BOCHINCHOSOS.. fue mi decisión, pues, ya son 16 años en esto y necesito descansar», concluyó presentador de TV.

