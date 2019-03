Lucha contra la impunidad compromete a todos

Entornointeligente.com / Procuradores del Estado han cumplido una labor encomiable, resalta.

23/3/2019

La lucha contra la corrupción y la impunidad no es bandera de un solo sector del país, pues compromete a todos, aseguró el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, al concluir la sesión de interpelación por el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Sostuvo que como ministro de Justicia recogió las observaciones puntuales planteadas por los legisladores en los dos días de sesión, las cuales serán revisadas por su despacho. “Más allá de eso, creo que este un momento importante especialmente para el Parlamento, estamos en la perfecta capacidad de sumarnos al reto mayor, eso enarbola la premisa de que la lucha contra la corrupción e impunidad no es bandera de un solo sector del país, nos compromete a todos”, apuntó. Refirió que la álgida circunstancia política del momento exige generar con voluntad política los mayores consensos y la mayor unidad. Actitud democrática “Venimos con la mejor actitud democrática de escuchar, pero también de explicar; sin embargo, eso no tendría norte si no exhibimos las mejores capacidades y potencialidades humanas para mostrar unidad y consenso ante el país”, afirmó. Reiteró que su sector respeta la autonomía con la que actúan los procuradores del caso Odebrecht, por convicción y porque está marcado en la ley. En ese sentido, recordó que los procuradores defienden los intereses del Estado y no pueden ser usados para perseguir a alguien en particular. Anotó que si bien la empresa Odebrecht acepta su responsabilidad en cuatro proyectos comprendidos en el acuerdo, ello no significa que las autoridades dejarán de investigar los otros casos en que se presumen actos ilícitos. A la fecha, precisó, hay 20 procesos judicializados y 47 más en investigación preliminar ante la Fiscalía, de los cuales Odebrecht está comprendido en 16. En declaraciones a la prensa, el ministro Zeballos recalcó que los procuradores del caso Odebrecht cuestionados en el Parlamento son profesionales que han cumplido una labor encomiable.

LINK ORIGINAL: El Peruano

Entornointeligente.com