Lucha contra el tráfico forestal: decomisa en Puno madera y carbón de especies protegidas

Entornointeligente.com /

Informó, asimismo, que se intervino un vehículo que transportaba 26 sacos de carbón vegetal de shihuahuaco. Desde San Gabán, se decomisó 1,800.30 pies de madera de las especies tornillo (Cedrelinga cateniformis), pashaco (Schizolobium amazonicum) procedentes del departamento de Madre de Dios que eran transportados sin contar con los documentos que acrediten su origen legal. El primer decomiso se produjo cuando el personal del Serfor Puno, efectuaba acciones de control y vigilancia e intervino dos vehículos que transportaban madera de diferentes especies, al momento de verificar el cargamento detectaron mayor volumen que lo declarado en la Guía de Transporte Forestal (GTF). Mientras, en el Puesto de control Maravillas ubicado en la ciudad de Juliaca durante la verificación del cargamento de un vehículo, personal del Serfor detectó que no existía la especie palo santo (Bursera graveolens) consignada en la GTF y hallaron 3547.18 pies tablares de madera de las especies inca pacae (Tachigali sp.) y pashaco (Schizolobium sp.) los cuales no se registraron en la GTF presentada por el conductor. De otro lado, en la ciudad de Juliaca tras una denuncia anónima se intervino un vehículo que transportaba 26 sacos de carbón vegetal de Shihuahuaco (Dipteryx sp.) y se decomisó 650 kg por no contar con los documentos que autoricen su movilización, el conductor refirió que solo fue contratado para el traslado del producto forestal de la ciudad de Puno a Juliaca. Luego de comprobar que los productos forestales no contaban con los documentos que acrediten su procedencia legal y autoricen su transporte, se procedió con la inmovilización y decomiso del cargamento de los vehículos. En estos casos, el Serfor inició el Proceso Administrativo Sancionador (PAS) a las personas involucradas en el transporte de dichos productos por infringir la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763, conforme lo establecido en el Reglamento de infracciones y sanciones en materia forestal y de fauna silvestre que establece como una infracción muy grave el comercio, transporte, transformación y tenencia de productos o sub productos forestales, sin contar con los documentos que amparen su movilización y procedencia legal. Hecho que se sanciona con multas que fluctúan entre 10 a 5000 UIT, de acuerdo a los criterios de gradualidad. Mas información Las acciones de control y vigilancia que efectúa personal del SERFOR en los diferentes Puestos de Control se enmarca en verificar lo declarado en la Guía de Transporte Forestal (GTF), documento que avala la procedencia legal del producto forestal; además, constatar que la información de la GTF coincida con el producto forestal transportado tanto en especies, cantidad y medidas. Más en Andina: ?? Hojuelas de avena con quinua: la combinación perfecta para fortalecer la dieta escolar https://t.co/hZ7GOA3vbY El programa @MidisQaliWarma impulsa la distribución del producto que favorece la absorción de grasas y azúcares. pic.twitter.com/OcY1rWuuDB

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 5, 2022 (FIN) NDP/MAO Publicado: 5/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com