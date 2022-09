Lucha Anti-Parkinson con naturopatía

Entornointeligente.com /

I.

Las personas enfermas con Párkinson presentan movimientos lentos y escasos en el cuerpo, con temblores en las manos y los pies, rigidez muscular, inestabilidad de postura y balance afectado. Llegando a tener dificultad para caminar, hablar y realizar tareas. Finalmente aparece la demencia.

El Párkinson es un problema crónico y progresivo de descontrol en el movimiento y el equilibrio.

Este tipo de personas enfermas se les viene tratando y medicando desde 1.817 (hace 225 años), cuando el Dr. James Párkinson (ciudadano inglés) caracterizó los síntomas y signos, dándole la denominación de Parálisis Agitante, An essay on the shaking palsy; estructuró los primeros tratamientos conocidos en la medicina ortodoxa.

Hay un consenso en que las personas se enferman porque el cuerpo estriado del cerebro no recibe las señales correctas para ejecutar el control del movimiento, señales que se transmiten normalmente por una relación de equilibrio constante entre Neurotransmisores: la Dopamina (Función Inhibitoria) y Acetilcolina (Función Excitatoria).

Pero hay un dilema para resolver ese desequilibrio que afecta unos 10 millones de personas en el mundo, contando unas 40 mil en Venezuela.

La mayoría influyente en la salud pública mundial pretende lograr el equilibrio solo con sustitutos sintéticos de la Dopamina, sin encontrar la causa-raíz del desequilibrio (¿déficit o calidad de Dopamina; Exceso de Acetilcolina; Daños en los receptores de Dopamina; Mezcla incompleta, cuál será la realidad?), ni buscar la solución dentro de las leyes de la naturaleza humana (garantizar las condiciones físicas y mentales para la producción de Dopamina en cantidad, calidad y oportunidad; mantenimiento de la Sinapsis).

La OMS acaba de publicar (Junio 2022) el informe técnico titulado: «La enfermedad de Parkinson: un enfoque de salud pública», Parkinson disease: a public health approach,

( https://www.who.int/publications/i/item/9789240050983 ) en el que se describen acciones importantes como políticas de salud mundiales centradas en la prevención y la reducción de riesgos; la educación y la sensibilización; así como el acceso a tratamientos y atención de salud en los distintos niveles de los sistemas de salud.

Hay un reconocimiento de la gravedad del problema; se ha establecido el 11 de Abril como Día Mundial del Párkinson; la OMS sentencia que el Párkinson es una enfermedad incurable con fármacos y valora la aplicación de Medicinas Naturales y terapias complementarias en su prevención y tratamiento.

Es el momento de cambiar paradigmas ante el Párkinson.

II.

La naturopatía, en los 100 años que tiene organizada como Ciencia de la vida, siempre ha sido una estrategia para prevenir y una solución para personas enfermas con Párkinson, hoy cuando la problemática tiene características de pandemia ratificamos nuestro compromiso con la salud y la vida de la humanidad, poniendo a su disposición, tanto nuestros métodos de análisis, seguimiento y control (Iridología y Bioescaner), como nuestro protocolo de vida con su arsenal de terapias:

1) Terapia Nutricional: Establecer un régimen antiinflamatorio y protector del sistema cardiovascular, sin productos super-refinados ni grasas animales. Incluir semillas, cúrcuma, jengibre, frutas, verduras y hortalizas. Mantener un régimen de permanentes dosis de Omega 3, Omega 6, Vitamina E, Vitamina B6, Vitamina C y Zinc, según los análisis de laboratorio o resultados del Bioescaner.

2) Terapia con Plantas: De acción antiinflamatoria, fortalecedora de las defensas, sedantes, relajantes y oxigenantes del cerebro. Según sea el caso: Pira, Lochita, Toronjil, Cayena, Guanabana, entre varias.

3) Terapias Físicas: Aplicar hidroterapia para activar y equilibrar el sistema nervioso, especialmente con duchas alternas (caliente y fría).

4) Terapias Manuales: Masajes, gimnasia pasiva y ejercicios físicos.

5) Terapia del Sueño: Dormir no menos de 7 horas durante la noche, desde la 10 pm a mas tardar, creando las condiciones para alcanzar el sueño reparador durante el cual se produce Dopamina.

6) Respiración e Hidratación: Inhalar aire puro en las cantidades suficientes y tomar agua a temperatura ambiente hasta alcanzar lo requerido por su cuerpo.

7) Terapias Mentales: Meditación, Memorización, Lectura, Pintura y Manualidades.

III.

Esta lucha Anti-Párkinson es a favor del Envejecimiento Saludable, digno, activo y feliz que asumimos en Venezuela mediante una Ley Orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores.

Una lucha para fortalecer proyectos y concretar ideas que están en el ambiente, entre ellas:

1)Crear un Instituto de Investigación sobre enfermedades neurodegenerativas.

2) Constituir Comités Anti-Párkinson en cada municipio del país.

3) Iniciar el Diplomado «Soluciones Naturopáticas contra el deterioro por Parkinson».

4) Instalar Unidades Anti-Párkinson en los centros de atención de Salud Pública con abordaje Multidisciplinar.

5) Convocar al Congreso Anti-Párkinson de Venezuela.

6) Sumarse a la Campaña Mundial #LaOtraCaraDelPárkinson.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com