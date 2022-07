Lucero reveló el incomodo momento que vivió en la noche de bodas con Manuel Mijares

Entornointeligente.com /

21 julio, 2022

Todo parecía perfecto, Manuel Mijares y Lucero lograron captar la atención del público al mostrar que los finales felices existe, cuando en realidad el final vendría mucho tiempo después. Esa boda perfecta, tuvo sus imperfecciones, pero no fue hasta hace poco que Lucero confesó que pasaron cosas extrañas en su luna de miel.

Todo comenzó con unos comentarios que Mijares hizo sobre su boda. Recordemos que ellos están divorciados y que también se dieron el tiempo de estar en silencio y no mencionar nada, pero poco a poco han estado explicando lo que en realidad les pasó. Por lo que Lucerito aprovechó el momento para decir su versión de los hechos.

Los reporteros estuvieron listos para cuestionar a la Novia de América, y le preguntaron qué opinaba sobre lo que dijo Mijares que el día de la noche de bodas, ella se había puesto rara.

Con las sonrisa que le caracteriza Lucero explicó:

«Es que yo le dije: vente a ver las estrellas. Yo salí a la terraza, y me acuerdo, o sea, me acuerdo vagamente que le dije: vente a ver las estrellas. Y me dijo: ya las estoy viendo , y yo: es que de adentro no se ven , y me dijo: no, es que estoy viendo el Super Bowl y están todas las estrellas del deporte que yo quiero ver. Yo dije: ah, bueno, órale , y ya me quedé viendo un ratito y luego ya me metí».

