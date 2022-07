Lucas Di Yorio, el refuerzo que despunta en el inicio del Apertura 2022, según especialistas

Entornointeligente.com /

El argentino procedente del Everton de Viña del Mar, Lucas Gabriel Di Yorio , es el refuerzo más destacado del Apertura 2022 , luego del análisis de los especialistas de ESPN. El jugador del León ha mostrado su calidad y despunta entre los refuerzos que llegaron a la Liga MX y, hasta el momento, es el mejor goleador del torneo con cuatro anotaciones.

Si bien apenas se han disputado tres jornadas del torneo, hay algunos jugadores que ya empiezan a destacar, pero se sigue esperando más de algunos otros que llegaron con etiqueta de refuerzo, en particular de los que llegaron para el América .

Te presentamos en análisis de los especialistas de ESPN sobre el rendimiento de los refuerzos del torneo y donde el atacante de La Fiera se roba los reflectores por su efectividad.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SÓLA ‘CHELÍS’

Chelís aseguró que » Di Yorio , bien, por encima de lo que tenía el León . Chivas, Monterrey, Tigres y Cruz Azul, nada; (Carlos) Rotondi jugó 40 minutos y lo iban a sacar al medio tiempo, el cambio ya estaba hecho, pero se le ve totalmente fuera de ritmo, fuera de la dinámica del futbol mexicano, fuera de lo que necesita Cruz Azul; mil veces mejor, Tabó».

Asimismo, explicó Chelís que con Toluca también vio un buen rendimiento en sus refuerzos: «A Navarro y a Mosqueda ya los conocíamos, igual a Talavera, quien se ha visto con mucha seguridad. Independientemente de su último error, es una magnífica contratación».

El especialista de ESPN también afirmó que «Salvio es muy buen jugador, pero no puede hacer solo al equipo, y Del Prete no es más que Dinenno; sí es un jugador que les va a servir, pero le falta tiempo».

«Repito, el único que se ha manifestado es Di Yorio , es muy bueno; tiene gol, es rematador… A los demás, habrá que darles tiempo».

Lucas Di Yorio registra cuatro goles en tres jornadas del Apertura 2022. Imago7 ANTONIO RODRÍGUEZ

Toño Rodríguez, afirmó: «En tres niveles, Pumas súper bien; ‘ Toto’ Salvio, muy bien, participando del juego, pesando. A Del Prete le falta, pero bien a secas… Rayados muy bien con Aguirre, lesionado, pero lo que mostró hasta antes de la lesión, excelente, y el regreso de Fernández a Puebla, no hace mucho ruido, pero encajó perfecto».

«Después, en un segundo nivel, América, bien a secas; a Néstor Araujo con los partidos que ha salido de cambio, es difícil calificarlo todavía; Damm ha jugado poco y el ‘Cabecita’ es algo bueno para el América, así como se presentó, encajó. Y con Tigres; Caicedo me gustó cómo jugó, mientras que Toluca, creo que es al que debemos calificar con más severidad por todo lo que trajo, y bien por Volpi, que le ha dado un brinco de calidad a ese equipo».

Añadió: «Cruz Azul, mal y de malas; llegan refuerzos, se hacen expulsar. No creo que se necesite explicar más; ahora le tocó a Rotondi … En cuanto a Chivas , por supuesto, mal. No ha puesto a Mozo , ¿qué podemos esperar? Así que Cruz Azul y Chivas, fracasados hasta la Fecha 3 con sus refuerzos».

Los especialistas de ESPN esperan más de Cabecita Rodríguez, refuerzo estelar de América. Imago7 MAURICIO PEDROZA

«Tres refuerzos después de tres jornadas que han rendido muy bien en el futbol mexicano: El primero es Di Yorio del León . No sé si esperabamos mucho de él, no sé si esperábamos mucho del León , pero claramente, ya sido un futbolista que marca diferencia».

Añadió Mauricio Pedroza: «El ‘Toto’ Salvio, en Pumas, nos hace pensar que sí Dinenno estuviera un poco afinado, Pumas estaría mucho mejor hoy en la tabla y Dinenno competiría para ser campeón de goleo… Una pena la lesión de Rodrigo Aguirre con Rayados, porque al parecer es el complemento perfecto para Rogelio Funes Mori. Ojalá que no sea demasiado serio, pero esos tres impactaron inmediatamente, lo cual no es muy comun en la Liga MX «.

Concluyó Pedroza: «Para como pintan las cosas, por lo menos en los casos de Salvio y Di Yorio , si se mantienen sanos, pueden hacer que sus equipos peleen por algo más importante».

HERIBERTO MURRIETA

Heriberto Murrieta manifestó que «Del Prete me gustó, particularmente ante León , y ayer vi a Caicedo, de Tigres, empeñoso, pero mostró poco, porque todavía no ha tenido mucha participación… Talavera, con Juárez, cometió un error gravísimo al recibir un gol de 70 metros, pero no creo que eso desdibuje mayormente una carrera tan importante, ni que le quite crédito para el Mundial. Talavera sigue siendo el portero número dos de México, después de Ochoa».

Lamentó Murrieta la lesión de Joao Rojas, de Tigres, pues tal vez en estos momentos se estaría viendo más de él en la Liga MX , aunque Afirmó: » Di Yorio sí me ha gustado, esa es una buena contratación para el eje de ataque del León, y Rotondi ha aportado poco… Creo que al ‘Cabecita’ le falta, a Damm le falta; sigue siendo el jugador pícaro habilidoso, rápido, que desborda, aunque luego tira centros que echan a perder sus escapadas por la banda. Y Araujo, creo que ha estado bien».

«Con Toluca –agregó– Navarro se ha visto bien: hábil, inteligente, escurridizo, multifuncional, y aporta mucho al ataque, mientras que Volpi ha mostrado seguridad en la portería».

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com