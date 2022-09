Lucas Barrios anunció su retiro del fútbol: El mensaje del ex goleador de Colo Colo y qué será de su futuro

Entornointeligente.com /

Lucas Barrios, ex goleador de Colo Colo, anunció su retiro del fútbol profesional a los 37 años.

La decisión la anunció en su cuenta de Instagram. «Quería comunicarles a todos mis seguidores que llegó el momento que uno nunca se imaginaba, decirle adiós al fútbol profesional, fueron 20 años de dar el máximo en cada lugar que estuve , las cosas pueden salir bien o mal, pero siempre dándolo todo para demostrar durante muchos años el profesionalismo que se merece cada institución», expresó.

En el escrito, Barrios dejó claro que seguirá vinculado al fútbol. «Fue una larga carrera que hoy termina, pero es un hasta luego, ya que estaré siempre ligado al fútbol y esta nueva será como entrenador «, afirmó.

Por último, el ahora ex futbolista dijo: «Agradecer a todos los clubes que me han llamado por su interés de jugar en su club, pero mi decisión ya estaba tomada. Agradecer a mi familia por el apoyo que me brindó todos estos años y a mis amigos. Los quiero mucho».

Barrios jugó en 17 clubes. En Chile pasó por Temuco, Cobreloa y Colo Colo. En los albos dejó huella. En su primera etapa, fue campeón y se convirtió en el máximo artillero mundial de Primera División en 2008. Ese buen nivel le permitió ir al Borussia Dortmund, elenco en el que también brilló. En 2018 Barrios volvió al «Cacique», pero no le fue bien y se fue criticando la división interna de la dirigencia alba.

Uno de sus grandes sueños era jugar un Mundial y lo logró. La «Pantera» nació en Argentina, pero se nacializó paraguayo. Con la «albirroja» fue a Sudáfrica 2010.

