Lucía Vallecilla se defiende por los audios filtrados: 'No hay nada ilegal'

Entornointeligente.com /

Quito – Lucía Vallecilla, presidenta de El Nacional, es la protagonista en audios que circularon el viernes en redes sociales en los que se hablan de “dobles contratos” con los jugadores del club, aunque en su descargo, la dirigente señaló que se tratan de “contratos de imagen”, sin relación estos con los vínculos firmados por derechos deportivos que tienen los jugadores con el equipo criollo.

En los audios, Vallecilla habla de deudas y contratos dobles, de finiquitos y de que “dinero no hay” en El Nacional.

“A los que les debo un contrato doble, que eso es en privado y que se supone que nadie sabe porque puedo ir hasta presa (…), les pido por favor que eso apenas tenga el otro dinero se le complementa”, se escucha decir a la principal de los criollos.

Vallecilla aclara también que “con los que tenemos doble contrato, tú cobraste enero y eso significa que tengo palabra para pagar”.

Sin identificar, la dirigente cuestiona a un solo jugador, al que le indica que “si no vas a aceptar, sube a la oficina y finiquitamos contratos porque dinero no hay”.

La presidenta reconoció a radio La Red la autenticidad de los audios. “Es un chat que tenemos con los jugadores donde intercambiamos opiniones, donde consulto a LigaPro si los contratos de imagen son legales o no, me informaron que sí, que los contratos con los jugadores con LigaPro es una cosa y los de derechos de imagen son otra cosa, y son esos los que se declaran. No tengo nada que ocultar”, indicó la dirigente.

“No hay nada de ilegal, en mi desconocimiento pensé que sí pero viendo los contratos de imagen y las retenciones, todo está en regla”, comentó.

Sobre la filtración de los audios, Vallecilla apuntó a “un jugador que todos sabemos ha filtrado los audios violando el código de ética de ellos. Si siente inconformidad y saca audios a la luz pública es problema de él”, dijo.

De lo relacionado a los finiquitos que menciona, Vallecilla se justificó con la rebaja de sueldos planteada a los jugadores por la crisis que generó la pandemia. “Les dije que los que no estaban de acuerdo y no querían colaborar con la institución, que vayan a la oficina y dábamos por terminados los contratos, eso es algo lógico por la situación que vive el país”, señaló.

Vallecilla habló de un trabajo transparente en El Nacional, y que “las puertas están abiertas para LigaPro, Ecuafútbol, Secretaría del Deporte, Fiscalía o SRI”, para que puedan acceder a la información financiera del club para cualquier investigación por estos hechos. (D)

LINK ORIGINAL: El Universo

Entornointeligente.com