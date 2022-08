Entornointeligente.com /

Último sobrevivente de seu povo, 'Índio do Buraco' é encontrado morto em Rondônia Corpo foi encontrado pela Fundação Nacional do Índio (Funai) no dia 23 de agosto. O indígena conhecido como «índio solitário» ou «índio do buraco» vivia sozinho há quase 30 anos, depois que os últimos membros de seu povo foram mortos por fazendeiros. Por Jaíne Quele Cruz, g1 RO

O indígena conhecido como «Índio Tanaru» ou «Índio do Buraco», que vivia sozinho e isolado há quase 30 anos em Rondônia, foi encontrado morto pela Fundação Nacional do Índio (Funai) na última terça-feira (23). A informação foi confirmada pelo órgão na tarde deste sábado (27).

Segundo a Funai, «o corpo do indígena foi encontrado dentro da sua rede de dormir em sua palhoça localizada na Terra Indígena Tanaru», durante a ronda de monitoramento e vigilância territorial realizada pela equipe da FPE Guaporé/Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC).

Em nota, a Fundação informou que «não havia vestígios da presença de pessoas no local, tampouco foram avistadas marcações na mata durante o percurso». Além disso, não havia sinais de violência ou luta.

A Polícia Federal (PF) esteve no local e realizou a perícia com a presença de especialistas do Instituto Nacional de Criminalística (INC) de Brasília e apoio de peritos criminais de Vilhena (RO).

O indígena era o único sobrevivente da sua comunidade, de etnia desconhecida. A Funai disse ainda que «lamenta profundamente a perda do indígena» e que a causa da morte será confirmada por laudo médico legista da PF.

Povo extinto e ameaça a indígenas isolados

Ivaneide Bandeira, ambientalista e fundadora da Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, participou do processo de localização do «índio do buraco», que aconteceu há mais de 20 anos . Para ela, o caso coloca em evidência as ameaças às quais os indígenas isolados são submetidos.

«Os seus territórios estão sendo invadidos, eles estão sendo expulsos sem nenhuma garantia de vida. É muito triste o que aconteceu com o índio isolado do Tanaru. Ele não aceitava de forma nenhuma o contato com essa sociedade que massacra e leva à extinção vários povos indígenas», comentou.

Ivaneide lamenta, sobretudo, a extinção de mais uma etnia indígena no país . Algo que, segundo ela, não acontecia há anos.

Quem é o «índio do buraco»?

O «índio do buraco» vivia sozinho há quase 30 anos, depois que os últimos membros de seu povo foram mortos por fazendeiros em 1995. Ele foi visto a primeira vez um ano depois, em 1996, pela Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé (FPE Guaporé), sediada em Alta Floresta do Oeste (RO) .

Ele vivia na Terra Indígena (TI) Tanaru, próximo à divisa de municípios no sul de Rondônia, mais precisamente em Corumbiara, distante a pouco mais de 700 quilômetros de Porto Velho.

Imagens do indígena são extremamente raras. Um vídeo gravado por agentes da Funai em 2018, mostra ele apenas de longe.

Índio Isolado da TI Tanaru – O sobrevivente que a Funai acompanha há 22 anos

Os registros mais recorrentes são das suas moradias conhecidas como tapiris, geralmente construídas com cascas de madeira, palmeiras e troncos, coberta com palha do chão ao teto. Uma característica curiosa dos locais onde ele ficava é a existência de um buraco. Foi assim que surgiu o nome «índio do buraco».

1 de 1 Buraco cavado pelo índio isolado. Funai acredita que construção seja por ação religiosa. — Foto: Reprodução/Funai Buraco cavado pelo índio isolado. Funai acredita que construção seja por ação religiosa. — Foto: Reprodução/Funai

Leia a nota da Funai na íntegra:

«A Fundação Nacional do Índio (Funai) informa, com imenso pesar, o falecimento do indígena conhecido como «Índio Tanaru» ou «Índio do buraco», que vivia em isolamento voluntário e era monitorado e protegido pela Funai por meio da Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé, no estado de Rondônia, há cerca de 26 anos. O indígena era o único sobrevivente da sua comunidade, de etnia desconhecida.

O corpo do indígena foi encontrado dentro da sua rede de dormir em sua palhoça localizada na Terra Indígena Tanaru, no último dia 23 de agosto, durante a ronda de monitoramento e vigilância territorial realizada pela equipe da FPE Guaporé/Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC). Não havia vestígios da presença de pessoas no local, tampouco foram avistadas marcações na mata durante o percurso.

Também não havia sinais de violência ou luta. Os pertences, utensílios e objetos utilizados costumeiramente pelo indígena permaneciam em seus devidos lugares. No interior da palhoça havia dois locais de fogo próximos da sua rede. Seguindo a numeração da lista de habitações do Índio Tanaru registradas pela Funai ao longo de 26 anos, essa palhoça é a de número 53, seguindo o mesmo padrão arquitetônico das demais, com uma única porta de entrada/saída e sempre com um buraco no interior da casa.

O exame de local de morte foi realizado pela perícia da Polícia Federal, com a presença de especialistas do Instituto Nacional de Criminalística (INC) de Brasília e apoio de peritos criminais de Vilhena (RO). As atividades foram acompanhadas por servidores da Funai. Nos trabalhos, foram utilizados equipamentos como drone e escâner 3D, além de serem coletados diversos vestígios e o corpo do indígena, que serão analisados pelo INC em Brasília.

A Funai lamenta profundamente a perda do indígena e informa ainda que, ao que tudo indica, a morte se deu por causas naturais, o que será confirmado por laudo de médico legista da Polícia Federal.»

