López Obrador: «Sigue la investigación del caso Ayotzinapa»

Caracas.- En su acostumbrada rueda de prensa, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que se sigue avanzando en la investigación sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, pues, «hay muchos elementos, se están haciendo otras consultas y no va a detenerse la búsqueda, va a continuar».

«El caso Ayotzinapa es otro de estos casos lamentables de abuso de autoridad, de mal gobierno, de asociación delictuosa y desde luego de injusticias y se le va a dar continuidad, es un compromiso que hicimos con los padres y con el país y ya se está actuando», expresó el mandatario, de acuerdo al reduen del portal mexicano Milenio.

Aseguró que no habrá impunidad en el caso Ayotzinapa y que todos los implicados en la muerte de los 43 normalistas «serán juzgados». «Y de conformidad con la investigación se sabe quiénes participaron, todos los que participaron, y no va a haber impunidad, todos los que participaron van a ser juzgados. Faltan esas órdenes de aprehensión, hay algunos que ya están detenidos. No son 80, son menos, eso corresponde a la Fiscalía, sí pero no son 80».

En cuanto a las órdenes de aprehensión, López Obrador dijo que ya se están tramitando ante los jueces y se están aplicando, teniendo que ver con los crímenes, desaparición, asesinato o encubrimiento.

«Esto es lo segundo, por eso la detención del procurador Murillo Karam y por eso otras órdenes de aprehensión y, desde luego, el seguir con órdenes de aprehensión porque al momento que se detiene a participantes ellos van a declarar, se van a defender, van a aportar más información, de ahí que no se pueda cerrar el caso y lo que nos interesa mucho, mucho, desde luego a los padres es saber dónde están los muchachos, sus restos, qué pasó con ellos». «(…) En el caso de los abusos de García Luna en el caso Ayotzinapa muchos fueron cómplices, entonces están muy molestos, a lo mejor lo hicieron hasta de manera inconsciente o nunca imaginaron que se iba a dar a conocer la verdad», expresó López Obrador.

