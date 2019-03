López Obrador pide al Rey que España se disculpe por los abusos de la conquista

Entornointeligente.com / El presidente del Gobierno espanol Pedro Sanchez y el presidente de Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. EFE Jose Mendez / EFE El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , ha pedido al Rey de España, Felipe VI, que reconozca y pida disculpas por las vejaciones que las autoridades mexicanas consideran se cometieron durante la conquista, según ha avanzado el diario ‘El País’. Mediante una carta enviada por su administración y que no ha sentado muy bien al gobierno español, López Obrador ha defendido el reconocimiento y la disculpa como la única forma posible de lograr una reconciliación plena. En 2021 se celebran 500 años de la caída de Tenochtitlán y los 200 años de la independencia de México, pero el Gobierno de López Obrador ha reconocido que no se puede celebrar ninguna conmemoración sin conseguir antes a una reconciliación , por lo que quieren diseñar una hoja de ruta hasta ese año para convertir a 2021 como el año “de la gran reconciliación entre México y España”. España aún no ha respondido a la misiva, según han confirmado fuentes gubernamentales de España y México y del entorno más próximo a López Obrador. Según adelanta ‘El País’, está previsto que López Obrador aborde el tema la tarde del lunes, en un acto en la localidad mexicana de Centla, donde conmemorará la batalla contra los españoles Temas: Andrés Manuel López Obrador LINK ORIGINAL: El Periodico

