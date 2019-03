López Obrador asegura que en poco tiempo mexicanos dejarán de ir a EE.UU. para buscar empleo

Entornointeligente.com / México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los mexicanos dejarán de buscar trabajo en Estados Unidos, país en el que se amenaza a cerrar sus fronteras para quienes buscan alcanzar el llamado sueño americano. “En poco tiempo nuestros connacionales tendrán oportunidades y buenos salarios donde nacieron, con sus familiares, sus costumbres y sus culturas (…) Éste es el sueño que quiero hacer realidad”, sostuvo el mandatario durante un acto celebrado en Poza Rica, del oriental estado de Veracruz. Reiteró que en su opinión, no debe condenarse la migración, tal como lo hace su homólogo estadounidense, Donald Trump, toda vez que ejemplificó que en Centroamérica se hace por necesidad. En Centroamérica, “no hay opciones, no hay alternativas y la gente se echa a andar a buscarse la vida, son derechos humanos, el derecho a vivir libre de miseria, por eso no se puede condenar la migración”, expuso el mandatario. Sostuvo que de la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio es crear empleos y bienestar en Centroamérica y México. “Así se resuelve, no de otra forma”, indicó. Ante varias decenas de productores de caña y café, recordó al expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, a quien dijo, fue un “gran presidente”. Aseguró que Roosvelt defendía “el derecho a vivir libre de miserias”. López Obrador manifestó que no se “engancharía” a las provocaciones de Trump, mientras que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo por separado que México no actúa con base en amenazas. “Quiero dejar de manifiesto que no vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos. Amor y paz”, exclamó López Obrador desde Poza Rica. FinLINK ORIGINAL: America Economia

Entornointeligente.com