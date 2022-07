López Obrador aboga ante Biden por Julian Assange

Entornointeligente.com /

Caracas.- En una carta dirigida a su homólogo estadounidense, Joe Biden, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, para solicitar sea exonerado el periodista australiano Julian Assange, a quien los Estados Unidos acusa de espionaje, por las revelaciones hechas en su portal WikiLeaks.

En tal sentido, el mandatario mexicano expresó: «Le dejé una carta al presidente sobre Julian Assange, explicándole de que no cometió ningún delito grave, Assange, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano, y ejerció su libertad y que detenerlo, pues, iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión». También agregó que México ha ofrecido a Assange protección y asilo. «Tengo que esperar a que lo analice y se den los tiempos», enfatizó.

La entrega de la carta se produjo durante el encuentro bilateral que sostuvieran los mandatarios el martes de la semana pasada en Washington.

Esta no es la primera ve que López Obrador intercede por Assange. En el año 2020 entregó una carta similar al entonces presidente Donald Trump.

A principios de julio, Assange hizo una solicitud formal ante el tribunal Superior de Londres, para evitar que se produzca la extradición, solicitada por Estados Unidos, para jugarlo por delitos de espionaje. Mientras tanto, el activista continúa en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres, mientras se resuelve su apelación contra su entrega a EE.UU. Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

LINK ORIGINAL: El Universal

Entornointeligente.com