Entornointeligente.com /

Juan Carlos López Mena, este martes, en un almuerzo del Rotary Club.

Foto: Federico Gutiérrez

López Mena dijo que se retiró el proyecto de inversión en dique Mauá y que donará recursos para que la IM desarrolle un «paseo público» Publicado el 16 de agosto de 2022 Sociedad 1 minuto de lectura El empresario sostuvo que la terminal de pasajeros de iniciativa privada, de la que había quedado afuera, no prosperó porque «una de las empresas decidió retirarse». Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Finalmente, la construcción de una terminal portuaria de pasajeros en el dique de Mauá no sucederá, según dijo el empresario argentino, Juan Carlos López Mena. Se esperaba que la empresa uruguaya Berkes, en asociación con Corporación América, realizara una inversión de unos 350 millones de dólares , sin embargo, López Mena, durante un almuerzo organizado por el Rotary Club de Montevideo, sostuvo que «una de las empresas decidió retirarse», aunque esta información todavía no ha sido confirmada con las autoridades pertinentes.

López Mena, que había quedado afuera de las negociaciones a pesar de haber presentado un proyecto de iniciativa privada en 2017, sostuvo en rueda de prensa que hoy en día a su empresa no le «interesa» generar un puerto en ese lugar. «A lo que sí estamos dispuestos, dentro de lo que elija la ciudad de Montevideo, es a donar para que sea un paseo público muy lindo», expresó, y adelantó que en aproximadamente en una semana se presentará el anteproyecto de «unos cuantos millones de dólares» a la Intendencia de Montevideo (IM) para no «hacer algo con lo que los vecinos se sientan incómodos».

Respecto a dónde tendría que ir una nueva terminal de pasajeros -la idea es retirarla del Puerto de Montevideo para que no comparta lugar con la terminal de contenedores-, López Mena consideró que lo mejor sería «hacerlo donde estamos: la Ciudad Vieja tiene una parte abandonada», aunque precisó que «eso lo decide la autoridad», ya sea «en el Puerto de Montevideo, o en Punta Carretas, donde sea».

Consultado sobre por qué quedó afuera del proyecto fracasado, López Mena explicó que se tuvo «diálogo» pero que no se llegó a nada. «Nosotros pagamos tasas al puerto, al Estado, yo siempre dije ‘el Estado tiene que cobrar las tasas’, es un fondo que después lo administra para cosas distintas», expresó, y agregó que el proyecto presentado en su momento implicaba cobrar «las tasas pero para el inversor». «No quería eso», por lo que decidió no intervenir.

Otra de las cosas previstas para la inversión privada en el puerto era la posibilidad de construir un muelle para cruceros, tema por el que está en «diálogos constantes»; lo cierto es que se «necesita una terminal grande» porque hoy hay «espacios reducidos» y el que decide «es el Estado». A su entender, «la terminal de cruceros tiene que estar donde está hoy, en el puerto» debido a los costos de construcción y «de mantenimiento», precisó.

Buque más grande Durante su disertación, López Mena adelantó que se está construyendo un nuevo buque con una capacidad de 2.000 pasajeros y que va a estar impulsado a través de «gas licuado y electricidad» lo que «conlleva una infraestructura especial en la zona de embarcación», por lo que «se va a ampliar [el puerto de] Colonia», en especial «la parte de pasajeros», para la que ya se están ampliando «las mangas» y se harán «pontones nuevos».

Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Puerto de Montevideo Juan Carlos López Mena Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com