López desde la CPI: Todos ellos tienen conocimiento sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Leopoldo López se reunió este martes 4 de mayo con funcionarios de la Corte Penal Internacional para denunciar la situación de Venezuela.

López señaló a través de sus redes sociales que la CPI tiene conocimiento preciso sobre los crímenes de lesa humanidad en el país.

Además agregó, que luego de estar privado de libertad por 7 años y de haber sido condenado injustamente a 14 años de prisión, hoy tuvo la oportunidad de participar en la reunión del CPI “estoy seguro se hará justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Maduro”.

