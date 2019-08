LP dará un concierto en Quito

Entornointeligente.com /

Este 9 de octubre dará un concierto en Quito la cantante norteamericana Laura Pergolizzi, más conocida por sus iniciales LP, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura de Quito. Las entradas podrán adquirirse a partir de este 5 de agosto, vía online o en todos los Ticketshow de Quito, Guayaquil y Cuenca. Los costos son: butaca $76, platea $66, luneta baja $49 y luneta alta $39. Junto con la creación de sus primeros discos, esta artista se ha ocupado de crear una gran cantidad de canciones para otros músicos, como “Fingerprint” de Leona Lewis, “Cheers (Drink To That)” de Rihanna, “Shine Ya Light” de Rita Ora y “Beautiful People” de Christina Aguilera, además de otros cortes para The Veronicas, The Kooks, Backstreet Boys, Spoon, entre otros. Sin embargo, desde que una ruptura amorosa la llevara a dar forma al tema “Lost On You” todo cambió: se transformó en una de las voces más escuchadas en plataformas digitales. Con Heart to Mouth, su más reciente trabajo en el que demuestra su versatilidad para abordar diversas temáticas de forma directa, como el uso de drogas, la sexualidad y las relaciones humanas, en éxitos pop como “Girls Go Wild” y “Recovery”.

