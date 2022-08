LOZEE, de dónde viene (II)

Entornointeligente.com /

Los antecedentes

Los antecedentes de la Ley de ZEE habría que buscarlos en los días de la enfermedad y muerte de Chávez, en su asesinato, pero como el gobierno de maduro, a pesar de su alharaca, no adelantó una investigación, ni una discusión política sobre ese hecho tan oscuro, no se pudo saber quiénes estuvieron detrás del magnicidio; sobre todo qué hubo detrás, no obstante conocemos a los responsables del sorpresivo «gran viraje» madurista hacia la derecha desde el mismo año de su muerte en el 2013, de su reunión con los empresarios, los berrinches y manoteos de Lorenzo Mendoza, la presencia de Oswaldo Cisneros, con incuestionables evidencias de que ese acto fue un frenazo a la revolución.

Hay hechos visibles, claros de ese «golpe de timón» hacia la derecha, y tan oscuros como la primera adulteración del Plan de la Patria (conocido como «propuesta del candidato de la patria para la gestión bolivariana socialista 2013-2019»). Esta sutileza caza bobos consistió en un encarte hecho en el Diario Ciudad Ccs el mismo 2013, con el título «Plan de la Patria», con una cubierta roja, donde se insertaron una cantidad considerables de puntos, señalando fórmulas específicas para llevar el tema económico por un camino distinto, priorizando francamente la participación privada en la producción, contradiciendo los enunciados de principios establecidos por Chávez que fueron dejado como camuflaje. Muchos de esos puntos serían la base de Leyes posteriores, coma la misma «ley» del plan de la patria y el «Decreto ley de regionalización integral para el desarrollo socioproductivo de la patria» (mediante el cual se crean la ZEE y se deroga las ZEDES, Zonas Económicas de Desarrollo Sustentable, decretadas por Chávez en el 2001), la Ley «constitucional» de Inversiones Extranjeras productivas» y la Ley Antibloqueo. Todas recogen las mismas ideas privatizadoras de la economía, disimuladas con un discurso seudo socialista.

Este decreto de la primera lay habilitante de maduro del 2014 remite a un «Plan de desarrollo económico y social de la Nación 2013-2019», sin embargo, lo que en ese momento se conocía con este título entonces eran los «Lineamientos generales del Plan Económico y Social de la Nación 2001-2007». El otro, al cual remite el decreto ley, es a la burda falsificación hecha del plan de la patria de Chávez, ahora llamado, Ley del «Plan de la Patria. Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 «; originalmente una propuesta de acción política a ser discutida por el país, un invitación a la movilización del país, adulterada y convertida en ley por el madurismo para que fuera obligante.

Este documento apócrifo es justificado en su párrafo introductorio (a. De la Agenda Alternativa Bolivariana al Proyecto Nacional Simón Bolívar) con ideas primitivas de Chávez: el «Libro Azul» (reeditado luego por Maduro) que compila notas del 1990 y antes, y la llamada Agenda Alternativa de 1996; pero hablaremos de eso en otra reflexión. Sin embargo, el Plan de la Patria original es una propuesta socialista, claramente inspirada, además en las ideas de toda la tradición bolivariana, en el pensamiento marxista, justo después del 2009. Es la propuesta de Chávez como candidato para la gestión del 2013 – 2019, mediante la cual se invita al país a discutir, a ¡movilizarse! dentro de los lineamientos de este plan de la patria. Dice Chávez al final de su introducción en el texto original: «Este programa de gobierno para la independencia nacional y el socialismo que presentamos no es más que una convocatoria a un amplio debate de ideas y propuestas en el seno del pueblo venezolano que sirva para elaborar el II Plan Socialista 2013-2019…»

Ya por ahí hay una diferencia de forma: el Plan de la Patria es un plan de acción, está hecho para movilizar el país. Mientras la «ley de plan de la patria» pretendió ser un plan definitivo, impuesto e inconsulto, distinto a lo que se propuso hacer Chávez con su propuesta ante el país. Pero hay otras diferencias más importantes. La primera trata de cómo los falsificadores del plan justifican lo que ellos llaman «actualización», saltándose todos sus antecedentes políticos verdaderos, desconociendo la evolución política de Chávez y de la revolución.

Chávez señala dos «etapas» anteriores al plan de la patria, en la última comprendida entre 1999 y 2009 se cierra como etapa con ideas más definidas, claramente inspiradas en Marx o marxistas, con las cuales Chávez elabora su propuesta del Plan de la Patria. Dice Chávez en el 2008 en al I Taller Ideológico Práctico «El Socialismo y el III Período de la Revolución Bolivariana, que «…después de la gran victoria del 23 de noviembre hay un nuevo mapa político nacional…, pero no sólo en cantidad … ¡ también debe serlo en calidad!, ¡en profundidad! … ustedes deben saberlo … el nuevo período que comienza no es la mera proyección del anterior ,…» Es decir no se justifica en el Libro Azul ni en la llamada Agenda Alternativa de 1996 … «¡no!, debe ser un nuevo período enmarcado en la dimensión histórica a la que me estoy refiriendo, estábamos con el período anterior cerrando el segundo período histórico (1999-2009) de la Revolución Bolivariana y ahora este tercer período debe ser marcado por la transición exitosa hacia el socialismo, transición hacia el socialismo, construcción del socialismo a lo largo de los ejes estratégicos ya establecidos en el Proyecto Nacional Simón Bolívar… » (Discurso de Hugo Chávez.)

De un plan al otro, del verdadero al falso, se debate sobre ideas distintas y orientaciones distintas, hacen referencia a estrategias distintas, las elaboradas, pensadas y escritas por Chávez en su plan de acción política original y las insertadas por el madurismo (las «actualizaciones») que convierten la política en economía liberal, donde se delega la acción política a la empresa privada. Las de Chávez se orientan al socialismo, las de los maduristas son economicistas y liberales, manipulando principios socialistas sólo usados como soportes político falso para una acción contraria al socialismo, privilegiando la actividad y la propiedad privada por encima de la acción y propiedad social.

Leyendo la Ley del Plan de la Patria, de esta manera se introduce el texto o Plan adulterado: …»En palabras del propio Comandante Chávez –dice su redactor –: «Nosotros sí tenemos un proyecto (…) Nosotros habíamos elaborado antes del 4 de febrero un muy modesto documento, lo llamamos el ´Libro Azul´. Soñadores, éramos soñadores. Muy varsavskyano. Y ahí colocamos, primero la satisfacción de las necesidades sociales, humanas, para definir el objetivo nacional, el Proyecto Nacional. Esto es un Proyecto Nacional, esto va más allá de ser un simple programa de gobierno (…) Nuestro programa de gobierno 2013-2019 se inscribe dentro de la visión de largo plazo, que viene ya desde hace varios años y se proyecta hacia el horizonte futuro: el Proyecto Nacional Simón Bolívar, un proyecto de largo alcance, de largo aliento (…) Entonces, el Libro Azul, del 4F; un documento que sacamos en Yare nosotros, que se llama ´Cómo salir del laberinto ´, eso también es un insumo para este Proyecto; la Agenda Alternativa Bolivariana, de 1996; y luego el Primer Plan Socialista. Nosotros no estamos partiendo de la nada. Nosotros no estamos partiendo de la nada, tenemos un proyecto que está en el poder». Esta cita de Chávez no hace referencia a ningún documento concreto, no se sabe de dónde fue extraída.

Utilizando palabras de Chávez ¡descontextualizadas! se lo liga a otro texto y a otras ideas superadas por él (El libro Azul, la Agenda Alternativa Bolivariana, de 1996), ajenas al Chávez que redacta el verdadero plan 2013-2019: lo que dice Chávez en el 2008 es que este período » no es la mera proyección del anterior» , habla de otro «contexto histórico», «debe ser un nuevo período enmarcado en la dimensión histórica … cerrando el segundo período histórico (1999-2009) de la Revolución Bolivariana y ahora este tercer período debe ser marcado por la transición exitosa hacia el socialismo , transición hacia el socialismo, construcción del socialismo a lo largo de los ejes estratégicos ya establecidos en el Proyecto Nacional Simón Bolívar» La etapa del Libro Azul y de la Agenda Alternativa se cierra y se abre la etapa de la construcción del socialismo, yendo en contra de la «lógica del capital».

Con la falsificación de sus ideas comienza el madurismo a desligar a Chávez del Marx y del socialismo, asociarlo con un socialismo inocuo, estéril, inventado a partir de la manipulación del bolivarianismo quitándole lo revolucionario, esterilizando su potencia de cambio.

Inclusive, además de la «Presentación» de Chávez, firmada por él, se ¡ vuelan la «introducción»! del Plan (2013-2019), firmada por el «Comando Carabobo» donde claramente se ve lo mismo, la presencia y las ideas socialistas de Chávez, la coherencia de todo el plan, desde su presentación hasta el final, pasando por su introducción.

Para justificar la adulteración del plan de Chávez, el redactor de esta otra «introducción» remata de esta manera, usando un eufemismo para describir la felonía: «Es así como se presenta la actualización de la carta estratégica (con lo cual se impone; se desmoviliza al país) que habrá de guiarnos por la ruta de la transición al socialismo bolivariano del siglo XXI, con este Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019…» A «éste» documento es al que hace referencia el Decreto-ley que citamos arriba.

Esta introducción no está escrita por Chávez ni por su equipo. Es un recuento de antecedentes históricos que nada tienen que ver con los antecedentes políticos al plan 2013-2019 (el cierre de la II etapa, que, entre otras acciones necesarias, tuvo que ver con el pago de «la deuda social»), un cuento al cual lo enlazan con las palabras escritas por Chávez haciendo ver como si todo el texto fuera escrito por él. En esta nueva «introducción» se sustituye la «Presentación» del plan original que lleva su firma, donde Chávez explica claramente su objetivo estratégico, «La independencia», «ir en contra de la lógica del capital», derrotar la lógica del capital: …»Este –dice Chávez – es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo; direccionado hacia una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo» … y luego nos índice que, «nosotros estamos obligados a traspasar la barrera del no retorno , hacer irreversible el tránsito hacia el socialismo». Son palabras de Chávez eliminadas en la llamada » actualización » madurista del Plan de la Patria, para ponerlo en sintonía con sus intenciones restauradoras.

