Lowe León mostró conversaciones de WhatsApp con Andrea Valdiri

Lowe León , reconocido cantante, reveló algunos chats con Andrea Valdiri para demostrar que el nunca se desentendido de su hija Adhara.

El par de famosos colombianos terminaron su relación en plena etapa de gestación y desde entonces han tenido problemas ya que la paternidad de Lowe se ha puesto en duda porque según Valdiri por la «ausencia del hombre».

Hace un par de días, el barranquillero a través de sus redes sociales compartió que celebraba la decisión de las autoridades colombianas de que Adhara se sometiera a una prueba de ADN para verificar sí efectivamente es su hija, ya que en determinadas ocasiones ha dudado sí efectivamente es el padre de la bebé.

Razón por la cual, abogados representantes de Andrea Valdiri emitieron un comunicado que decía: «Estas innumerables declaraciones públicas que ha realizado Luis Eduardo León ponen a la menor en una situación de vulnerabilidad, rechazando rotundamente su comportamiento».

Lowe León reveló conversaciones de whatsapp con Andrea Valdiri «Aquí dejo un par de chats de whatsapp y IMessage que no me había atrevido a revelar pero que hoy con la justicia de mi lado, me siento tranquilo al hacerlo. Tengo guardada toda la evidencia para demostrarle a mi hija y al mundo entero que jamás me desentendí de mis obligaciones y que pir el contrario se me violentaron mis derechos y los de un ser inocente», escribió Lowe León.

Posteriormente, adjunto los pantallazos de la conversaciones con Andrea Valdiri en donde él le preguntaba acerca de cómo estaba la niña, y que si necesitaba algo de él, además el le decía que a pesar de que estuvieran mal siempre iba a estar pendiente de su hija.

Hasta el momento, la bailarina no se ha pronunciado sobre dichas publicaciones.

