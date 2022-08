Lothar Matthäus donó camiseta de Maradona

Entornointeligente.com /

El alemán Lothar Matthäus entregó este jueves 25 de agosto, a Legends, la mayor colección de reliquias del fútbol internacional, la camiseta con la que el argentino Diego Armando Maradona disputó la final del Mundial de México 1986 de la que salió campeón.

«Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no ha sido solo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy», dijo Matthäus en el acto de entrega llevado a cabo en la embajada de la República Argentina en España.

«Siempre ha sido un gran honor jugar contra él porque, sencillamente, era el mejor; no solo como jugador, también como ser humano ha sido una persona muy importante para mí. Es una pena que no esté aquí hoy, pero Diego va a estar siempre presente en nuestros corazones y ahora también en el museo», continuó.

Un proyecto de Legends que aterrizará en Madrid próximamente, en un edificio en la Puerta del Sol de 4.200 metros cuadrados y siete pisos, con una muestra de objetos expuestos de los cuatro mil que atesora Marcelo Ordás, impulsor de esta iniciativa que comenzó a fraguar hace treinta años.

«Hoy es un día de muchísima felicidad, alegría y agradecimiento. Las batallas por los patrimonios culturales son la épica de una sociedad que lucha por conservar su cultura, identidad valores e historia; y eso es lo que estamos haciendo acá», comentó.

«Hoy nos une la historia de dos leyendas. Una, aquí presente como Lothar Matthäus, y otra que está presente en nuestros corazones, que es D iego Armando Maradona «, continuó.

«Aquellos que amamos el fútbol nos deja el sabor de haber visto al mejor jugador alemán de todos los tiempos. De una manera poco común en este mundo materialista, de inmediatez y de urgencias, él sintió desde su generosidad poder traer a Legends este patrimonio. Matthäus demuestra que reina en él la generosidad y sobre todas las cosas ama al fútbol», alabó.

MOMENTO HISTÓRICO PARA EL FÚTBOL MUNDIAL: se recuperó la camiseta de Diego Armando Maradona con la que jugó la final del Mundial de 1986 y así fue descubierta por el argentino Marcelo Ordás y el gran Lothar Matthäus, que fue quien llevó la reliquia. pic.twitter.com/Dn8oSY44Hn

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2022

Una camiseta de Maradona en México’86 que calificó como » la reliquia más importante de la historia del fútbol » y que estará expuesta, además de en Madrid, en Argentina, ya que «debe ir para que sea disfrutada por todos los argentinos».

El evento estuvo conducido por Víctor Hugo Morales, histórico periodista argentino que narró las gestas de Maradona.

«Como periodista tuve la fortuna de estar allí. Para Diego, México 86 fue la culminación. La palabra leyenda parece haber sido creada para un personaje: el de Diego Armando Maradona. Él pensó que quizá no podía ser feliz, pero sí nos podía hacer felices a nosotros», arrancó con unas emotivas palabras.

El anfitrión fue Ricardo Alfonsín, embajador de la República Argentina: «Yo simplemente tengo que agradecer que nos hayan permitido participar de este evento y a Matthäus por haber donado desinteresadamente la camiseta de Maradona, su gesto habla de su espíritu deportivo y su amor por el fútbol. Es una gran alegría para todos poder contar con esta camiseta», valoró.

Por su parte, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , no pudo estar presente y envió un vídeo: «Quiero agradecerte Marcelo por este enorme gesto de conseguir la armadura de Maradona que significa tanto para Argentina. Lothar, agradecerte el gesto de haber donado esta camiseta», dijo.

El evento contó también con la presencia de Óscar Mayo, director general de LaLiga, quien apoya la iniciativa de Legends.

«Hace justo un año nos hablaron del proyecto de Legends. La camiseta de Maradona es un auténtico tesoro, como el resto de reliquias, y no dudamos ni un solo segundo en hacer lo que hiciera falta junto a Marcelo para construir una experiencia del fútbol en Madrid y acompañarlo en su trayectoria internacional», aseguró.

