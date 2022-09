Lota da Esquina: em Cascais, Vitor Sobral aos comandos de um porta-aviões. E em grande forma

Entornointeligente.com /

O conceito Esquina foi sempre marcado por unidades de pequena dimensão, que tinham a capacidade de inovar a grande ritmo com aquilo que havia no dia-a-dia nos mercados. Entrava-se numa Esquina, rodava-se a cabeça para a esquerda e para a direita e sabia-se quem estava na sala. Do ponto de vista operacional, cada Esquina é um barco fácil de manobrar. Acontece que esta Lota da Esquina não é um barco maneirinho – é o porta-aviões da armada Vitor Sobral: são 2000 metros quadrados de área coberta, mais uma esplanada para 300 pessoas. Naquela que era a antiga lota de Cascais, mesmo no centro da vila, o primeiro piso já tem a funcionar um restaurante dedicado ao mar e um bar que será uma montra de ostras. No andar de cima surgirá, a partir de Novembro, um restaurante dedicado a carnes e vegetais, assim como um denominado bar do mundo, onde haverá bebidas de todos os formatos e feitios, muita música e espaço para dançar.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com