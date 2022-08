Los yanquis asesinan desde hace un siglo, ¿Cuándo Al Qaeda se cobrará el asesinato de sus líderes?

Entornointeligente.com /

1. Biden, como todos los presidentes de EEUU, anunció feliz –con una pequeña sonrisa- por asesinar al líder actual de Al Qaeda; igual de contentos se pusieron los anteriores presidentes (Reagan, Bush, etcétera) cuando asesinaron a Sadam Husein, a Bin Laden, a Al Bagdadi, Gadafi, a Al Zargawi, así como a otros cientos de dirigentes antiyanquis o antimperialistas que no alcanzaron matar directamente como Salvador Allende, Fidel Castro, Hugo Chávez. Si por cada líder asesinado o por masacres en bombardeos y ocupaciones yanquis en 50 países, los pueblos agredidos se vengaran «ojo por ojo y diente por diente», ya no habrían yanquis sobre la tierra y el pueblo de los EEUU y el mundo –sin esos opresores y asesinos- sería libre.

2. El 99 por ciento de los medios de información (prensa, radio, TV, en el mundo) han estado siempre al servicio de quien les da millones de dólares, es decir, de quien les paga. Los yanquis y sus gobiernos en el universo, han desarrollado campaña tras campaña de desprestigio contra todos los gobiernos, organizaciones y los líderes antiyanquis o antimperialistas; los pueblos del mundo han vivido como tontos creyéndoles. Con esos poderosos engaños, manipuleo, seguirá el mundo porque el dinero, los millones seguirán dominando en el capitalismo. Pensé de joven que pronto se cerrarían todos eso malditos medios de información y se abrirían otros que no fueran comprados para informar de las cosas como son, pero continúan como si nada.

3. He publicado en unos 10 periódicos impresos, un poco como «cuota de oposición» y cuando han querido me han dejado de publicar. A ningún periódico he demandado porque siempre he entendido su carácter de clase y cuando se han negado a dar a conocer mis artículos también los comprendo en su carácter de empresa capitalista. Desde Excélsior 1976, en más de 40 años he publicado alrededor de cinco mil artículos, siendo el Diario de Yucatán (impreso) donde estuve 12 años y Aporrea (por Internet) de Venezuela donde llevo cerca de 1500 artículos que aún se pueden ver. Conozco a los medios de información con cierta profundidad, porque además han sido materia de mis estudios en el llamado doctorado de información.

4. Los medios de información son dinero e ideología yanqui. Sólo habría que ver en cada nota internacional de donde viene o fue comprada: UPI, AP, Reuter, etcétera. El imperio yanqui posee el control de todas las agencias noticiosas cuya obligación es adecuarlas a los intereses del gobierno yanqui. Cuando venden noticias a los periódicos del mundo, ya han sido acomodadas con una ideología anticomunista y las que no se ha podido adecuar, pues simplemente no salen. ¿Has oído que se diga que las noticias llegan por teletipos? Es un dispositivo telegráfico, muy empleado durante el siglo XX, que permite transmitir datos. Envía y recibe mensajes, plasmados en formas de puntos en una tira de papel.

5. Los gobiernos yanquis siempre han manejado listas de gobernantes y dirigentes que buscan asesinar. Del que más sabemos es de Fidel Castro que escapó a unos 20 atentados planeados por el imperio. ¿Sabías que investigaciones probaron que el cáncer que mató al antiyanqui Hugo Chávez fue inducido? Quizá por ello todos los presidentes mexicanos –además de su profunda corrupción- tuvieron un miedo evidente de que sean asesinados por no obedecer la orden del presidente yanqui. Por ese poder, presidentes como Biden chantajean anunciando y publicando que ha asesinado a sus enemigos; sin embargo estoy seguro que uno de estos días los musulmanes nos van a dar la gran sorpresa con su venganza de «ojo por ojo».

