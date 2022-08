Los Yankees de Nueva York van por Shohei Ohtani

Entornointeligente.com /

Los Yankees de Nueva York están en búsqueda de un jardinero y un lanzador esta fecha límite de cambio. Los del Bronx han realizado ofertas por el jardinero Juan Soto y el lanzador venezolano Pablo López, pero no han logrado cerrar ninguna adquisición de las dos.

En las últimas horas el conjunto de los Mulos de Manhattan han mostrado interés por la estrella de los Angelinos Shohei Ohtani.

Breaking: Angels have decided to keep Shohei Ohtani. Yankees among teams to make an offer, but Ohtani will stay https://t.co/tMhKmNyeYp

— Jon Heyman (@JonHeyman) August 1, 2022

Los californianos han comunicado en varias oportunidades que el japonés no está disponible.

Los Yankees están preparando una oferta para presentarsela a los Angelinos. De concretarse este cambio podría ser el cambio más relevante de la temporada.

