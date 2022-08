Entornointeligente.com /

Los materiales fueron remitidos por Marset, utilizando la aplicación WhatsApp, aparentemente desde Sudáfrica . No obstante, datos a los que accedió Última Hora, ubican el supuesto narco en Mozambique.

La expedición de un pasaporte de emergencia para Marset, cuando este estaba detenido en Dubái, generó revuelo en Uruguay , ya que el supuesto narco usó el documento para quedar libre y abandonar el país. Marset está prófugo desde octubre del 2021.

El uruguayo Sebastián Marset , investigado y buscado por Paraguay como también por Uruguay, reapareció para dar su versión este jueves, a través de videos enviados al medio uruguayo denominado Canal 4.

En su país, un sector de la Cámara de Senadores tiene pensado interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por facilitar la entrega de un pasaporte al supuesto narco.

En los videos, el supuesto narcotraficante sobre quien pesa orden de captura internacional busca deslindar las responsabilidades de los políticos a quienes se lo vincula.

El procesado sostuvo que «meten a los presidentes», mencionando al ex mandatario Horacio Cartes, al presidente Mario Abdo Benítez y al mandamás de Uruguay, Luis Lacalle Pou, pero que considera que ya «es una cuestión política» y que no tiene nada que ver.

Los videos enviados por Sebastián Marset desde la clandestinidad – ÚH

Seguidamente, se desmarcó del asesinato del empresario Mauricio Schwartzman, quien estaba involucrado en el operativo A Ultranza PY; así como negó tener vinculación con el crimen del fiscal Marcelo Pecci. También se quejó de que involucraran a su esposa en el caso de lavado de dinero, lo que –dijo– es falso.

«Todos ya me parece que ya se fueron al tema político y entre políticos no tengo nada que ver. Me meten en todo, todo tengo que ver. También le meten a mi señora, que no tiene nada que ver con el lavado de dinero, ella creó una empresa, pero nunca se usó», manifestó.

«Todos hablan porque tienen lengua y no tienen pruebas de nada», afirmó tajantemente y visiblemente ofuscado pidió que «terminen con eso».

Nota relacionada: Reaparece Sebastián Marset, investigado por Paraguay y Uruguay

Además, Marset envió también al medio un pasaporte que tiene como fecha el 28 de octubre de 2021 y donde se observa que la autorización proviene del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

Al respecto, el hombre manifestó que «no tienen pruebas de nada de lo que se lo acusa» y que pone de ejemplo el documento, ya que «ningún medio acertó la fecha» en la que se le otorgó.

«Están errando lejos, dejen de hablar tanto de la gente, no respetan nada. Está un poco incómodo, les pido por favor que terminen eso, que si tienen prueba de algo hablen, pero ni siquiera saben la fecha que me dieron el pasaporte, en todos los países, en todos los medios, podrido me tienen», expresó el presunto narco.

Sebastián Enrique Marset Cabrera es un joven de 31 años que se dedicó a la música como cantante, compositor y productor, además de ser organizador de varios conciertos.

También formó parte del plantel del Club Deportivo Capiatá y es investigado como jefe de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero a nivel internacional.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

Entornointeligente.com