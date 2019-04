Los venezolanos deben comprender la complejidad de los procesos políticos, según POLITY

Entornointeligente.com / Foto: EFE El magister en ciencias políticas y director POLITY consultores, Jhon Magdaleno, cuestionó este jueves el tiempo en el que los venezolanos pueden metabolizar los procesos políticos que están por venir. “Yo creo que lo mas importante que la gente comprendan como son los procesos políticos y su complejidad. Además de aportar con su grano de arena”, manifestó el director de POLITY durante una entrevista al Circuito Éxitos. Se refirió a la actual actitud de la ciudadanía que espera que el sujeto político de respuesta mientras se espera el desenlace, tampoco contribuye nada al proceso del cambio político en el país. “Esto supone una activación de diversos sectores sociales, de forma tal que se procuren las condiciones objetivas en las que tienden a ocurrir los inicios de la transición a la democracia”, explicó. Aseveró que la transición de Gobierno aún no arranca, debido a que esto inicia cuando se restituyen las garantías que han sido violadas por el régimen autoritario. Explicó que una transición de un régimen autoritario a un régimen democrático, es un proceso que responde a un intervalo de tiempo. “El punto de inicio está dado por un proceso de quebrantamiento y disolución del régimen autoritario y fracturas internas y crecientes contradicciones. Además del retiro del respaldo de factores de poder que a veces no están dentro del mismo Gobierno autoritario”, detalló el experto. Transición entre regímenes Agregó que el inicio del régimen democrático comienza con la perdida significativa del respaldo dentro de la coalición autoritaria. Además de la restitución de las garantías y procesos típicos de la democracia. indicó que el problema mas importante para estimular la transición, es como procurar las condiciones que faciliten las disolución del régimen autoritario. “Al régimen autoritario poco le importa que estemos pasando necesidad, hambre y trabajo, le importa en la medida en que este afecta el nivel de cohesión de la coalición dominante, que es el conjunto de sectores que le da soporte al régimen autoritario. sin ese soporte el régimen no puede sobrevivir”, expuso Magdaleno. + Información Seguir leyendo en el medio que originalmente publicó esta noticia RelacionadoLINK ORIGINAL: NoticiasVenezuela.org

