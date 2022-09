Los uruguayos que construyen caras de famosos con cubos de Rubik

Entornointeligente.com /

En la casa de Christian Goñi y Gimena Sosa hay más de dos mil cubos de Rubik guardados en cajas. No son acumuladores ni traficantes de juegos de ingenio, sino que se trata de una pareja de artistas . Con su paleta de seis colores —uno por cada cara del cubo—, se especializan en construir retratos de hasta 2,5 metros de altura.

La idea. Cuando Christian tenía diez años, su papá le enseñó a armar el cubo de Rubik . Fue más adelante, cuando la empresa de su familia empezó a importar cubos para vender, que empezó a practicar el «armado a velocidad» o speedcubing .

En 2015 viajó a Brasil para participar de un campeonato y allí se encontró con un mural de la bandera de ese país hecho totalmente con cubos de Rubik. Entonces, tuvo su momento ‘eureka’: «Se me ocurrió conseguir cubos y empezar a armar rostros», contó. Dos años más tarde logró obtener los primeros mil cubos que necesitaba para construir los murales.

Como se acercaba la Copa Mundial de Fútbol de 2018 y la garra charrúa se sentía en el aire, las primeras obras fueron los rostros del Maestro Tabárez y otros jugadores de la selección. «Ahí fue una de las primeras pequeñas pegadas», expresó Christian.

Hasta hace poco, esto era un hobby: «Lo hacía dentro de mi casa y lo movía solo por redes sociales», mencionó. Sin embargo, en 2021, su pareja, Gimena Sosa, tuvo la idea de conseguir soportes para poder sacar los murales a la calle: «La primera vez que lo vi me pareció muy novedoso, y que la gente no pudiera verlo en persona me sorprendía», dijo ella. Y añadió: «Tenía que verlo todo el mundo, porque no es lo mismo por foto que en vivo». Ahora trabajan juntos y están pensando en llamarse ‘Equipo al Qbo’.

Gimena no sabía armar el cubo de Rubik, y mucho menos a velocidad. Él le enseñó, y ahora su récord en el cubo de 3×3 es de 1 minuto y 50 segundos. Por su parte, Christian tiene un récord de 13 segundos en esa categoría.

Además, está enfocándose en batir el récord nacional en el 3×3 a ciegas , en el que tiene un tiempo oficial de 50 segundos con 42 milésimas: «Lo apunto a bajar para octubre que vamos a un torneo en Argentina», comentó.

Equipo al Qbo y su mural de Michael Jordan. El método. El proceso creativo comienza en la computadora: «agarramos una imagen base, se recorta y se edita en tamaño retrato y después usamos un programa para poder hacer el pixelado y la separación en cada cubo», explicó Christian. Luego, sacan los cubos de las cajas y se ponen manos a la obra. Hacen retratos de mil y de dos mil cubos.

Originalmente, cuanto mayor era la sombra de la foto, más se complicaba el retrato, porque no tenían color negro y para las partes oscuras utilizaban el azul. Sin embargo, Gimena volvió a facilitar el proceso con otra de sus ideas: pegar stickers negros en la cara verde del cubo, que es uno de los colores que menos se usan. Están presentando sus primeros dos murales con negro en la Friki Fest este fin de semana en el Parque Tecnológico del LATU.

Cuando el uruguayo recién comenzaba este proyecto, existía solamente una persona más en todo el mundo que era conocida por hacer retratos con cubos de Rubik . Al día de hoy, el número aumentó, pero sigue siendo reducido: «Conozco a alguien de Brasil, otro de India, uno de Italia y otro de Estados Unidos», dijo.

Para Christian, lo mejor es «ver la reacción de la gente». Gimena concuerda: «Nunca falta la persona que cuenta que de chica tenía un cubo, y ese contacto con la gente a partir del mural está muy bueno».

Trabajan a pedido, ya sea para exponer la obra en algún evento y/o para tener el archivo en foto o video. «También ofrecemos la compra del mural, pero ahí el precio sube bastante porque incluye los mil cubos, el bastidor y otros materiales», indicó Gimena. Con respecto a próximas apariciones, Christián comentó que posiblemente harán un mural para la banda No te va a gustar que se presentará en el Teatro de Verano este 4, 5 y 6 de noviembre.

«Ya lo considero un segundo trabajo», afirmó Christian, y agregó que a largo plazo le gustaría poder vivir de presentar sus murales y también del speedcubing . Sobre este último, explicó: «Es como cualquier deporte, y como tal podría haber empresas que pusieran plata para los ganadores».

Equipo al Qbo y su mural de Josh Kesselman. Entre deportistas y el rey del reggaetón. Gimena reconoce que el mural de Michael Jordan fue uno de los que más le gustó: «Aparte del rostro tiene una mano y anillos, y además está el detalle de que es una persona de color que hicimos sin ningún oscuro», señaló. Presentaron el retrato este año en un festival de arte en Brasil.

En cuanto a Christian, su preferido es uno que hizo para Daddy Yankee en 2019, en Puerto Rico. Lo contrataron para exhibir su arte en el ‘ El Jefe Museum ’, un museo dedicado a la vida y obra del cantante de reggaetón. «Es una joya para mí por lo que representa él como artista y por haber tenido la oportunidad de saludarlo», expresó Christian.

Hizo un retrato de 1800 cubos que estuvo en el museo hasta principios de 2020, y luego la obra se llevó a una casa de campo de Daddy Yankee. «Hoy en día es la única persona que tiene un trabajo nuestro, porque todos los demás pasado un tiempo se desarman», sostuvo Christian.

Han hecho retratos de los jugadores de fútbol Facundo Torres, Joaquín Piquerez, Lucas Torreira y José María Giménez, y también del youtuber Luisito Comunica y del productor musical Bizarrap. Además, armaron uno para el Club Atlético Peñarol con el fin de presentar a Yonatthan Rak, uno de los jugadores que ingresó este año.

