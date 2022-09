Los ucranianos trasladados por fuerza a Rusia «no tenían otra opción»

Entornointeligente.com /

Un informe de HRW documenta el traslado forzoso de ucranianos a Rusia, que, según la organización, constituye un crimen de guerra y posible crimen de lesa humanidad. Las autoridades rusas también sometieron a miles de ucranianos a una forma de control de seguridad obligatorio llamado «filtración».

Human Rights Watch emitió un informe el jueves que documenta los traslados forzosos de ciudadanos ucranianos a Rusia y a áreas de Ucrania ocupadas por Rusia, actividades que, según la organización, constituyen crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad.

El informe de 71 páginas, titulado No teníamos otra opción: «Filtración» y el crimen de trasladar por la fuerza a civiles ucranianos a Rusia , incluye entrevistas con 18 personas que fueron a Rusia: 15 del área de Mariupol, una de Donetsk y dos de la región de Kharkiv. El documento señala que las autoridades rusas y afiliadas a Rusia también sometieron a miles de ucranianos a una forma de control de seguridad obligatorio, punitivo y abusivo llamado «filtración».

Rachel Denber, subdirectora de la División de Europa y Asia Central de HRW, habló sobre el trabajo de la organización en Ucrania con Natalya Churikova, del Servicio Ucraniano de la VOA en una entrevista el miércoles.

Esta entrevista fue editada para mayor claridad y brevedad.

VOA: ¿A quién entrevistó para este reportaje? ¿A ucranianos en Rusia?

Denber: Las personas que entrevistamos eran ucranianos, ciudadanos ucranianos que habían sido trasladados por la fuerza a Rusia. Así que, en el momento en que hablamos con ellos, ya no estaban en Rusia. Ya habían salido de Rusia, en su mayoría. Ya estaban en los países de la Unión Europea o Georgia.

VOA: ¿Cómo define la deportación forzada?

Denber: Creo que esta es una pregunta muy importante porque… un traslado forzoso es un crimen de guerra y un posible crimen contra la humanidad. Para que se aplique en una situación como la de Ucrania, donde se trata de un conflicto armado y un lado lleva a la gente al lado opuesto o a otras áreas ocupadas, para que se aplique el término transferencia de fuerza, no es necesario poner un arma en la cabeza de alguien, o no tienes que arrastrarlo esposado.

Lo que documentamos fue cómo las autoridades rusas, las fuerzas rusas o las fuerzas afiliadas a Rusia prácticamente dejaron claro a los ucranianos a quienes ofrecían la evacuación en un autobús, que no tenían otra opción. Y ese es, de hecho, el título del informe.

Prácticamente les dijeron que no tenían otra opción, que tenían que subirse a ese autobús. A veces decían: «Bueno, si te quedas, será mucho peor para ti. No vas a sobrevivir». O a veces no decían nada en absoluto. En algunos casos, no le dijeron a la gente hacia dónde se dirigían. En otros casos, estas fuerzas recogieron a las personas de los refugios, de las calles, a veces también en registros casa por casa, y las metían en autobuses hacia la llamada DNR, [República Popular de Donetsk] y luego a la frontera rusa.

VOA: ¿Cuál sería la forma legal de que Rusia enfrente esta situación? ¿Que están en estado de guerra y realmente quieren que la población esté segura?

Denber: La forma legal sería garantizar que se ofreciera transporte a las áreas controladas por Ucrania. Su responsabilidad era hacer que eso estuviera disponible, porque no era imposible. Las personas que huían del área de Mariupol, o incluso las personas que habían pasado por la filtración, si hubieran tenido acceso a su propio transporte, si hubieran tenido su propio automóvil o si hubieran tenido suficiente dinero para alquilar un automóvil, habrían podido marcharse y conducir hacia las zonas controladas por Ucrania. Sólo que, si no tenías el dinero, no tenías otra opción [que] subirte a un autobús. Y esa es la definición de transferencia forzada.

VOA: ¿Qué pasa con los campos de filtración y la separación de familias? Sabemos que las familias están tratando de escapar juntas.

Denber: Creo que casi todas las personas con las que hablamos que pasaron por la filtración sintieron que estaban en una situación muy coaccionada. Algunas personas se sintieron como rehenes. Otras sintieron que estaban siendo acusadas de un crimen. Así que, este fue un proceso muy abusivo que no tuvo marco legal ninguno. Mire, las autoridades rusas tienen derecho a establecer un proceso de selección para las personas que van voluntariamente a Rusia. Ese no es el caso aquí. Y, en segundo lugar, incluso si están estableciendo un proceso de selección por razones de seguridad para las personas que van voluntariamente a Rusia, hay ciertos límites que deben observar.

No hay nada que pudiera justificar el alcance del cribado que estaban realizando… al obtener los datos biométricos de las personas. Eso es enormemente invasivo y también es consistente con lo que Rusia está haciendo a nivel nacional. Están utilizando todo tipo de mecanismos para raspar los datos biométricos de las personas con el fin de controlarlas.

Una mujer ucraniana mira desde la ventana de un autobús en Kramatorsk, Donetsk, mientras los ataques rusos continúan. Además, están pidiendo su opinión sobre la guerra. Sus opiniones sobre los militares. Sus opiniones sobre Putin. ¿Por qué? No hay justificación real para eso más que intimidar a la gente. Y luego estaban mirando invasivamente los teléfonos de las personas y recopilando todo lo que podían. No sabemos qué ha pasado con esos datos.

VOA: En el informe, usted dice que algunos de los civiles que fueron detenidos en el área de Mariupol, sospechosos de simpatizar con este batallón, fueron puestos en el campo donde recientemente fueron asesinados los prisioneros de guerra ucranianos. ¿Tienes algún dato sobre esto?

Entrevistamos a muchas personas que habían pasado por el proceso de filtración. Les preguntamos específicamente qué les sucedió a las personas que no pasaron el proceso de filtración, a quienes las fuerzas rusas o afiliadas a Rusia detuvieron después de terminar con la recopilación de datos, las entrevistas, y después de los interrogatorios. Y entendemos que las personas nos dijeron que ellos escucharon que la gente fue llevada a varios lugares, incluidos los que fueron sus destinos luego de eso. Desafortunadamente, no pudimos hacer un seguimiento de esas cosas.

Obtuvimos detalles de un caso de un hombre que fue retenido porque reprobó el proceso de filtración y finalmente fue liberado. No quería hablar sobre [su] experiencia, y también habló sobre su hijo, que fue detenido en Mariúpol y retenido durante varias semanas. Se sospechaba que estaba afiliado a las fuerzas armadas ucranianas y… estaba bastante claro que lo golpearon bastante.

VOA: Las autoridades ucranianas dicen que casi 6.000 niños ucranianos están siendo deportados a Rusia, y algunos de ellos están siendo dados en adopción. ¿Se han encontrado con alguno de estos casos?

Denber: En nuestro informe, documentamos solo un caso de traslado forzoso de niños. Y eso fue, por supuesto, [el] traslado de 17 niños que habían estado en una institución en Mariúpol, y fueron trasladados a la fuerza. Alguien que dirigía la institución tenía un plan para sacarlos de Mariúpol, y fue interceptado por una persona del DNR que llevó a los niños al DNR. Y eso fue todo. No documentamos ningún otro caso aparte de ese, pero eso no significa que esos casos no existan.

VOA: Le preguntamos a la agencia de refugiados de la ONU sobre sus números, y dijeron que la Federación Rusa les da los números, y ellos los publican en su portal, y que Rusia se ha convertido en el mayor país en recibir refugiados ucranianos. Dijeron que no tenían los medios para verificar los números de forma independiente. ¿Sería su informe una base para que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados cambie la definición del estatus de los ucranianos en la Federación Rusa?

Denber: Esa es una excelente pregunta. Nuestro informe ciertamente plantea preguntas sobre cómo definir a las personas que han cruzado la frontera de Ucrania hacia Rusia. Mira, no podemos decir cuántas personas fueron trasladadas a la fuerza a Rusia. no lo sabemos Pero sí sabemos que había un gran número de personas, porque había autobuses y autobuses y autobuses llenos de gente. Sabemos que las personas fueron reunidas de forma masiva y colocadas en autobuses de esta manera coercitiva. … Es muy difícil decir exactamente cuántas personas fueron desplazadas de Ucrania y quiénes terminaron en Rusia. Es muy difícil decir cuántas de esas personas que terminaron en Rusia son realmente refugiados, cuántos de ellos son trasladados a la fuerza, cuántos de ellos fueron voluntariamente a Rusia. Es un juego de números muy difícil.

VOA: ¿Ucrania puede usar su informe como evidencia en la Corte Internacional de Justicia, donde ha demandado a Rusia por violaciones de derechos humanos?

Denber: Espero que cualquier persona interesada en la justicia utilice nuestro informe como prueba del delito de traslados forzosos. … Documentamos varios casos, y espero que nuestro informe sea utilizado por cualquiera que esté buscando justicia.

VOA: ¿En qué caso la deportación forzada representa un crimen de lesa humanidad?

Denber: Tiene que ver con la escala y los números. Creo que una vez que veamos quién fue realmente trasladado a la fuerza, podríamos hablar sobre si fue sistemático y si se combinó con otros delitos.

VOA: ¿Cuál sería el punto de referencia?

Denber: Realmente no podría decirlo. Creo que eso es algo que el tribunal tendría que determinar.

Reporte de Natalya Churikova

