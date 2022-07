Los tres jeans de Jennifer Lopez que combinan con todo y no pueden faltar en ningún guardarropa

Entornointeligente.com /

Jennifer Lopez es una de las mujeres con más estilo y elegancia sobre el planeta ella que look llevar, como llevarlo y en qué ocasión hacerlo. Es por ello que es una de las divas más estilosas de Hollywood y el referente para muchas mujeres, sobre todo las de su edad y las más jóvenes también. Hoy veremos como la diva del Bronx lleva sus jeans mientras disfruta de su luna de miel con Ben Affleck .

En estos días ha dejado unas cuantas fotos tomadas por los paparazzis que la siguen a todas partes donde vaya. En esta ocasión lo ha hecho vestida de Jeans, en París junto a su flamante esposo Ben Affleck ya que están disfrutando de unos días de luna miel en la ciudad luz y de paso tomándose un descanso de las actividades cotidianas que son muchas.

Los jeans son un comodín que se puede llevar a todas horas y según con qué se lo combine. En esta imagen vamos a ver a Jennifer Lopez con unos jeans de tiro alto y pata de elefante que son lo último en tendencia. A ellos le ha agregado un cinturón de rafia y lo ha combinado con un suéter con flores bordadas de Dior a lo que no le ha faltado completar con su cartera Birkin de Hermés.

Fuente: Getty Images Para salir a pasear el lunes acompañada de Ben Affleck , Jennifer Lopez apostó por un look con jeans de tiro bajo. Lo combinó, eso sí, con una romántica blusa con volantes en rosa empolvado de Dolce & Gabbana, gafas de sol rosas de Chloe, bolso de solapa de Saint Laurent y sandalias de taco chino con tiras invisibles de Andrea Wazen.

Fuente: Getty Images Los jeans oxford o pata de elefante son de los preferidos de Jennifer Lopez y siempre que puede los incluye en su guardarropa. En esta tercera imagen la vemos a la esposa de Ben Affleck , con un jeans de tiro alto de botamanga no tan ancha como el primero al que ha combinado con una blusa blanca lisa, sin estampados, y de mangas largas, este look lo ha completado con una cartera canasta de Hermés y grandes aros. Todos los looks los ha combinado con zapatos o sandalias con grandes plataformas.

Fuente: Getty Images

