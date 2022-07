Los tres beisbolistas latinos que entrarán al Salón de la Fama en 2022

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — La ceremonia de inducción al Salón de la Fama del béisbol estadounidense se llevará a cabo el 24 de julio y algunos peloteros latinoamericanos forman parte de la Clase 2022 que entrará al selecto grupo.

¿Dónde conviene invertir en este mercado bajista? Intenta con el vino, el arte y las tarjetas de béisbol El Salón de la Fama indicó que la Asociación de Escritores de Béisbol de América, la Comisión de la Época Dorada y la Comisión de la Época Temprana del Béisbol eligieron a siete jugadores para la selección de este año, y de ellos tres son latinos. Aquí la lista completa:

David Ortiz Gil Hodges Jim Kaat Minnie Miñoso Tony Oliva Bud Fowler Buck O’Neil Los peloteros latinos del listado son David Ortiz , Minnie Miñoso y Tony Oliva, quienes desde el domingo ya estarán inmortalizados en el Salón de la Fama. A continuación, te presentamos más información de ellos.

Beisbolistas en el Salón de la Fama 2022 David Ortiz, «Big Papi» David Ortiz, «Big Papi», llora durante la ceremonia de 2017 donde los Red Sox retiraron su jersey #34 como homenaje a todo lo que el jugador dio al equipo. (Foto: Adam Glanzman/Getty Images)

Fecha de nacimiento: 18 de noviembre de 1975. Lugar de nacimiento: Santo Domingo, República Dominicana. Posición primaria: bateador designado. Debut en ligas mayores: 2 de septiembre de 1997 con los Twins de Minnesota. Salida de los Twins: en 2002, los Twins liberaron a Ortiz, quien no tuvo campañas regulares, en parte por lesiones. Llegada a su equipo emblema: tras la salida, rápidamente firmó un contrato de bajo riesgo de un año por US$ 1,25 millones con los Red Sox de Boston, donde se convirtió en leyenda. El gran impacto de Ortiz: antes de su llegada en 2022, los Red Sox llevaban 84 temporadas sin título de Grandes Ligas; después de su retiro tras 14 años con el equipo, Boston había ganado 3 campeonatos. Número finales: promedio de bateo de .286, 541 jonrones, 632 dobles y 1.786 carreras impulsadas. Minnie Miñoso Minnie Miñoso realiza el primer lanzamiento antes del partido entre los White Sox de Chicago y los Rays de Tampa Bay el 26 de abril de 2014, en el U.S. Cellular Field de Chicago, Illinois. (Foto: David Banks/Getty Images)

Fecha de nacimiento: 29 de noviembre de 1923. Lugar de nacimiento: Perico, Cuba. Fecha de fallecimiento: 1 de marzo de 2015. Posición primaria: jardinero izquierdo. Debut en ligas mayores: 19 de abril de 1949 en los antes llamados Indians de Cleveland. Impacto en la historia del béisbol: Miñoso es reconocido como el primer jugador latino de raza negra en jugar en las mayores (tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional). Por esta razón, se le considera como el pelotero que abrió las puertas de las ligas mayores a todos los latinos. Equipo emblema: los White Sox de Chicago, a donde llegó al inicio de la temporada 1951. Ese año, terminó, entre otros número, con un promedio de bateo de .326, 112 carreras y 31 bases robadas. Con White Sox: entre 1951 y 1957, lideró la liga en triples en tres ocasiones, anotó 100 o más carreras cuatro veces y registró más de 100 carreras impulsadas en tres ocasiones. Después de la temporada 1957, Miñoso cambió de equipos y volvió a Chicago en diversas ocasiones. Tras la temporada 1964, el cubano se fue a México para continuar con su carrera. Números finales: promedio de bateo de .299, 2.110 hits, 1.225 carreras, 1.093 carreras impulsadas y 216 bases robadas. Tony Oliva El exjugador Tony Oliva #6 de los Twins de Minnesota posa para un retrato en el Hammond Stadium el 25 de febrero de 2014 en Fort Myers, Florida. (Foto: Rob Carr/Getty Images)

Fecha de nacimiento: 20 de julio de 1938. Lugar de nacimiento: Pinar del Río, Cuba. Posición primaria: jardinero derecho. Debut en las ligas mayores: en 1961, firmó contrato con los Twins de Minnesota. Al año siguiente, llegó a Estados Unidos; entre 1962 y 1963, jugó algunos partidos en las mayores, pero fue hasta 1964 que se ganó la titularidad. Impacto de Tony Oliva: en las siguientes ocho temporadas desde 1964, pocos se podían comparar con el nivel del pelotero cubano. Tan solo en ese primer año (1964), se ganó el reconocimiento de Novato del Año de la Liga Americana tras liderar toda la liga con un promedio de bateo .323, con 32 jonrones y 94 carreras impulsadas. Dominó la liga con su gran juego hasta 1971, cuando una lesión mermó para siempre su carrera. Se retiró después de la temporada de 1976. Equipo emblema: los Twins de Minnesota. Número finales: promedio de bateo de .304, 1.917 hits, 329 dobles, 220 jonrones, 947 carreras impulsadas y fue nombrado ocho veces consecutivas al equipo de estrellas de la Liga Americana (1964-71). Béisbol Salón de la Fama

