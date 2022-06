Los trazos de Rodríguez conquistan Turquía e India

Entornointeligente.com /

El artista plástico boliviano José Rodríguez Sánchez retornó al país tras participar en el Festival Mundial de la Acuarela en Turquía, en el que obtuvo el pincel de oro. Este éxito se replicó en India, donde ocupó el primer lugar en un concurso internacional.

¿Qué balance hace de su participación en el Festival Mundial de la Acuarela en Turquía?

Fue altamente fructífero, porque a pesar de estar informado acerca del desarrollo internacional de la técnica de la acuarela, pude apreciar soluciones técnicas y temáticas en la obra de representantes de más de 100 países, que motivan el cultivo de este lenguaje en nuestro país y el resto del mundo. También este evento ratifica que la sensibilidad, imaginación y creatividad nos hacen humanos con valores. La acuarela es un lenguaje universal que en esta ocasión nos permitió abrazarnos más allá de diferencias culturales, políticas, religiosas, etc.

¿Qué significa para usted ganar el pincel de oro y situarse en el top 5?

Es un reconocimiento y valoración al trabajo realizado hasta hoy, también un mayor compromiso para seguir deleitando y testimoniando la forma de ver la vida con sencillez a través de la técnica del agua y la luz.

¿Qué obras exhibió en esta oportunidad?

En el concurso presenté dos obras, tituladas «El gigante del Egeo» y «La magia de Izmir», ambas realizadas con mi mayor exigencia técnica. Los temas aludían a los valores históricos y contemporáneos de la ciudad de Izmir. La segunda propuesta fue reconocida como top 5 y ambas figuran en el Catálogo Acuarelas del Mundo.

Para el festival presenté otras dos acuarelas: «Bolivia en Turquía» y «Nuevo amanecer», pero por invitación de los organizadores fui uno de los cinco maestros que representamos a todos los participantes en una demostración magistral, en la que pinté una multitud dirigiéndose a una luz en el horizonte, y una segunda acuarela que representa a un personaje cargado del tiempo. Todas se exhiben aún en la ciudad mencionada.

¿El evento en India fue similar al de Turquía?

Este concurso, en el que se me reconoció con el primer lugar a nivel mundial el año 2020, fue organizado por el representante de la Sociedad Internacional de la Acuarela en la India y director de la IWS Global, el indio máster Amit Kapoor. Los miembros del jurado fueron 33 maestros de diferentes nacionalidades.

¿Por qué se caracterizan las obras que realiza?

Por una fuerte exigencia técnica que conlleva una carga emocional, altamente expresiva, la grafía es clara y sencilla, apta para todo público. Lo que fue el paisaje y el ser humano boliviano-latinoamericano desde hace unos 15 años representa al panorama y al ciudadano del mundo.

¿La inspiración para plasmar una idea nace espontáneamente?

Muchas veces sí, otras, requiere una mayor introspección para concebir. Existen vivencias que calan en lo más profundo y estas son plasmadas sin mayores titubeos. La inspiración, por lo general, enriquece la comunicación haciéndola natural y sencilla, pero si ella no se manifiesta, el oficio tiene que imponerse para dialogar plásticamente.

¿Cómo se forjó en la pintura con acuarela?

A muy temprana edad sin que yo razonara. Mi padre descubrió mi inclinación natural hacia la pintura, quien me compraba materiales para incentivarme. Lamentablemente, falleció cuando era aún niño, quedando huérfano de padre y de incentivo, con cuatro hermanos menores y una madre viuda a sus 32 años. De inicio fue doloroso y me refugié en la práctica de la pintura. Fui alumno único del pintor y escultor cochabambino Mtro. Germán Olivera durante seis años, posteriormente, estudié para ser maestro de artes plásticas y también quise ser arquitecto, pero la pintura se impuso. Con mis 19 años y con tres primeros premios a nivel nacional salí de nuestro país dispuesto a completar mi formación, pero grande fue mi sorpresa al encontrar una maravillosa valoración de mi trabajo artístico, siendo reconocido como maestro. En esa etapa conocí en Ecuador a mi segundo maestro, el poeta boliviano, periodista, abogado y respetado crítico de arte Eliodoro Ayllón Terán, quien me orientó artística y humanamente durante 10 años. En Roma, Italia, encontré la obra de Franz Ettore Roesler y la estudié, como también hice con la obra de otros maestros, hasta encontrarme.

¿Qué relación hace del nivel actual de la acuarela en Bolivia con los países del continente y de Europa?

En nuestro país tenemos muchos talentosos cultores de la acuarela, pero muy pocos son los que trabajan con absoluta pasión y entrega. Para motivar y promover el trabajo de mis colegas, sobre todo jóvenes, en mi condición de gestor cultural, docente, artista y representante de IWS Bolivia, vengo organizando diversas actividades como las Bienales Internacionales que permiten ver la obra original de artistas de otros países, también de participar en eventos relacionados fuera de nuestras fronteras.

¿Cómo califica sus 52 años de trayectoria artística?

Un camino recorrido con luces y sombras, muchos obstáculos que me enseñaron a levantarme y seguir caminando y aprendiendo de la vida, aferrándome a lo que más amaba, el arte. Encontré en mi andar gente maravillosa que se comunicaban a través de las diferentes expresiones del arte, individuos que se habían graduado como seres humanos, de ellos fui aprendiendo que el lenguaje tenía que ser sencillo y honesto ante todo, más allá de las corrientes o modas artísticas. Hoy sin esperar aplausos ni dar mucho crédito a los comentarios antojadizos, sigo mi camino alumbrando en la medida de lo posible. Amo el arte, amo la vida.

¿Con qué respaldo económico concurre a las exhibiciones internacionales?

A mis 18 años me ofrecieron una beca para estudiar arte fuera de nuestro país, asimismo auspicios, apoyos y ofrecimientos para realizar mis exposiciones, pero nunca llegaron. A partir de ahí es que comprendí que todos los esfuerzos tenía que hacerlos personalmente y si llegarían serían bienvenidos. Así es hoy, felizmente, siempre trabajé paralelamente a mi producción artística. Soy docente del Instituto Superior de Arte, gestor cultural, perito en obras de arte, además fui agregado cultural de nuestra Embajada en México. Confiando en mis capacidades y mi éxito artístico, a pesar de la adversidad, vivo y asisto a eventos en gran medida con esfuerzos propios.

¿Qué papel desempeña la Sociedad Internacional de la Acuarela en Bolivia?

La IWS Bolivia es una sociedad sin fines de lucro, que, con el lema de «Amor, paz y tolerancia», promueve el arte de la acuarela, posibilitando la muestra de obras originales de maestros internacionales para contribuir en el desarrollo del trabajo de mis colegas. También es una ventana para que puedan participar de concursos, encuentros, demostraciones y talleres más allá de nuestras fronteras.

¿Cuál es la próxima actividad de la Sociedad Internacional?

Estamos trabajando para la realización de la 3ra. Bienal Internacional de la Acuarela, Kipus-Bolivia «Celebrando la vida», que será inaugurada el 4 de agosto en el Centro Simón I. Patiño de Cochabamba, con un concurso y exposición de 100 obras, que son fruto de un concurso, tendremos demostraciones y talleres magistrales, coloquios, pintura en vivo. Las propias actividades se realizarán en el Museo Nacional de Arte de la ciudad de La Paz y luego en la Casa Nacional de

Moneda en Potosí, serán tres meses de intensa actividad, celebrando la vida.

