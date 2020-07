Los transportistas piden acceder a la Ley Humanitaria

Entornointeligente.com /

PANORAMA. Los transportistas se encuentran operando desde inicios de junio. Las deudas con las entidades financieras son el principal problema. Temen llegar a la quiebra.

Redacción BABAHOYO

Mañana, desde las 10:00, cerca de 300 transportistas de diferentes modalidades tienen previsto concentrarse en la avenida 6 de Octubre, frente al estadio Rafael Vera Yépez, en Babahoyo, para movilizarse hasta la Gobernación de Los Ríos y hacer un pedido urgente.

El presidente de la Cooperativa de Transportes Baba y quien preside la movilización, Ronald Gaibor Naranjo, indicó que el motivo es debido a las incalculables deudas que tiene el gremio con la banca pública y privada, y que no lograron cancelar a tiempo por la emergencia sanitaria. “Ya los bancos, cooperativas e instituciones financieras empezaron a realizar los cobros de obligaciones contraídas, motivo por el cual estamos con un petitorio que será entregado al Gobernador, y de esta manera se dé cumplimiento a lo que dice la Ley Humanitaria”, indicó.

Preocupación

Las deudas ascienden de 130 a 170 mil dólares, la mayoría por préstamos a concesionarias y bancas privadas donde pidieron dinero para renovar las flotas vehiculares y así cumplir con las exigencias dispuestas por varios concejos cantonales. “En término del taxi, igualmente, hay personas que han renovado las unidades, muchas de ellas no matriculadas por que no se ha podido legalizar documentaciones todavía, hay compañeros taxistas que están adeudando dos o tres letras y les están comenzando a cobrar”, manifestó.

Indicó que, el gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, les prometió atender a seis personas en su oficina para tratar el tema y evitar que quiebren.

“En Los Ríos estaríamos afectados con el pago a instituciones financieras unas 2.500 personas. En lo que refiere a mi cooperativa serían unos 11 socios donde la deuda asciende a 400 mil dólares, por cumplir con las obligaciones en lo que es transportación”, manifestó.

Más reacciones

Byron Morejón, presidente de la Cámara Provincial de Operadoras de Transporte, que acoge varias modalidades, indicó que son el sector más golpeado por la pandemia. Las deudas en su caso ascienden de 20 mil a 40 mil dólares, por renovación de las unidades.

Informó que los bancos no han mostrado flexibilidad en el tema y que han conversado con algunos gerentes, pero no han obtenido respuestas favorables.

“Dicen que ellos no tienen nada que ver con esa normativa (Ley Humanitaria) y que no viven del Gobierno, que el Gobierno aplique a las entidades financieras públicas pero que ellos como privadas no lo hacen, porque viven de los intereses”, manifestó.

Cuestiona que no hay productos financieros para los transportistas, en este caso, créditos a plazos e intereses cómodos, apegados a la situación de crisis por la pandemia.

Gobernador

LA HORA se comunicó con el Gobernador de Los Ríos por la aplicación WhatsApp y dio a conocer que el jueves estará en Quevedo para reunirse con los transportistas, exactamente “con el grupo de José Zapata (presidente de la Unión de Transportistas de Los Ríos)”.

300 transportistas, aproximadamente, se movilizarán mañana. La Unión, por medio de su página de Facebook, ha manifestado abiertamente, desde semanas anteriores, que no participarán en la movilización que realizan los otros compañeros. (EHL)

¿Qué dice la Ley?

Según el proyecto de Ley Humanitario que fue aprobado por la Asamblea Nacional a mediados de mayo del presente año, dice:

Durante el estado de excepción y hasta 60 días después de finalizado, todas las entidades del sistema financiero, incluidas las emisoras de tarjetas de crédito y las que tengan como giro del negocio operaciones de crédito, harán acuerdos con sus clientes para reprogramar el cobro de cuotas mensuales impagas.

Esta Ley ya fue publicada en el Registro Oficial el pasado 22 de junio del presente año, la misma que contiene otras reformas laborales impulsadas por el Gobierno.

