Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Un grupo de damas se concentró frente al edificio del Ministerio de Educación en reclamo por los derechos perdidos desde la llegada de los extremistas al poder.

Por infobae.com

Los combatientes talibanes golpearon a las mujeres que protestaban y dispararon al aire el sábado mientras dispersaban violentamente una rara manifestación en la capital afgana , días antes del primer aniversario del regreso al poder de los islamistas de línea dura.

Desde que tomaron el poder el 15 de agosto del año pasado, los talibanes han hecho retroceder los pequeños logros alcanzados por las mujeres durante las dos décadas de intervención estadounidense en Afganistán.

Los talibanes golpearon a mujeres y periodistas para dispersar una protesta en Kabul

Unas 40 mujeres, coreando «Pan, trabajo y libertad» , marcharon frente al edificio del Ministerio de Educación en Kabul , antes de que los combatientes las dispersaran disparando sus armas al aire, informó un corresponsal de la AFP .

Algunas mujeres manifestantes que se refugiaron en tiendas cercanas fueron perseguidas y golpeadas por combatientes talibanes con las culatas de sus rifles.

Los manifestantes portaban una pancarta que decía «El 15 de agosto es un día negro» mientras exigían derechos al trabajo y participación política.

«Justicia, justicia. Estamos hartos de la ignorancia» , gritaban los manifestantes, muchos de ellos sin velo, antes de dispersarse.

Algunos periodistas que cubrían la protesta también fueron golpeados por los combatientes talibanes.

Después de tomar el poder, los talibanes prometieron una versión más blanda del duro gobierno islamista que caracterizó su primer período en el poder entre 1996 y 2001. Pero, ya se han impuesto muchas restricciones.

Decenas de miles de niñas han sido excluidas de las escuelas secundarias, mientras que a las mujeres se les ha impedido regresar a muchos trabajos gubernamentales.

A las mujeres también se les ha prohibido viajar solas en viajes largos, y solo pueden visitar los jardines y parques públicos de la capital en días separados de los hombres.

En mayo, el líder supremo del país y jefe de los talibanes, Hibatullah Akhundzada , incluso ordenó a las mujeres que se cubrieran por completo en público, incluido el rostro, idealmente con un burka que lo cubriera todo.

Algunas mujeres afganas inicialmente empujaron hacia atrás contra las aceras, realizando pequeñas protestas.

Pero los talibanes pronto detuvieron a los cabecillas, manteniéndolos incomunicados mientras negaban que hubieran sido detenidos.

VIDA ASFIXIANTE

Recientemente, la organización no gubernamental Amnistía Internacional denunció la «asfixiante represión» impuesta por los talibanes sobre mujeres y niñas desde que se hicieron con el poder en Afganistán en agosto de 2021 tras la huida del país del entonces presidente, Ashraf Ghani, y en las últimas fases del repliegue de tropas internacionales.

En su informe ‘Death in Slow Motion: Women and Girls Under Taliban Rule’ (Muerte a cámara lenta: Mujeres y niñas bajo el yugo talibán), la ONG ha afirmado que «los talibanes están devastando las vidas de las mujeres y las niñas de Afganistán con la represión de sus Derechos Humanos», incluidas restricciones a su derecho a la educación, el trabajo y la libre circulación.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com