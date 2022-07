Los Suns se quedan a Deandre Ayton tras igualar un ofertón de 133 millones de dólares

Entornointeligente.com /

L os Suns retienen a Deandre Ayton después de igualar la oferta de cuatro aáos y 133 millones de dólares que habían realizado los Pacers por el pívot. La franquicia de Phoenix, que no había mostrado ningún interés por renovar al número 1 del draft de 2018, tenía hasta este sábado para igualar la propuesta desde Indiana. .

Que los Suns hayan retenido a Ayton no significa que cuenten con él para el futuro, sólo que no pueden traspasarle hasta el 15 de enero. Además, no pueden meterle en un intercambio sin su consentimiento. Esto hace que su nombre salga de las especulaciones de una posible operación con los Nets por Kevin Durant este verano.

Ayton, de 24 aáos, tuvo promedios de 17,2 puntos y 10,2 rebotes la temporada pasada, con un 63,4% de tiros de campo, aunque dio la impresión de que los Suns nunca explotaron su verdadero potencial y el pívot transmitió malas sensaciones en los playoffs, cuando ya se hablaba de su posible salida. Phoenix acabó perdiendo ante los Mavericks en el séptimo partido y él no tuvo minutos en la segunda mitad.

