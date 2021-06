Los sombreros de verano más bonitos que tiene Parfois esta temporada y cómo combinarlos

Entornointeligente.com / Esta temporada hay cinco sombreros que han conseguido colarse entre los favoritos del street style . Todos ellos los hemos encontrado en Parfois y las chicas de moda nos enseñan a combinarlos para conseguir unas fotos dignas de Instagram y unos looks que serán envidiados allá donde vayamos.

En Trendencias El street style lo tiene claro: ha llegado el momento de aderezar el look con un sombrero. Cinco propuestas a tener en cuenta Sombrero bucket con un twist – Sombrero bucket , 7,99 euros .

Los sombreros bucket siguen siendo una obsesión que no para de crecer. Sin embargo, este verano las chicas en moda ya no los llevan calados como antes, sino con el ala ligeramente doblada hacia arriba como vemos en la imagen. Estos sombreros son geniales para hacer más desenfadados los estilismos elegantes , pero también van fenomenal en looks deportivos y todoterreno.

Sombrero bucket de tejido natural – Sombrero bucket de tejido de punto trenzado, 17,99 euros .

Otra variante de estos sombreros virales es lucirlos en tejido natural como paja, rafia o lana trenzada que consiguen hacer más delicado el diseño. Llévalos con vestidos de flores o con diseños llenos de vuelo para conseguir los estilismos más dulces y románticos de la temporada.

Los diseños de ala ancha – Sombrero de lana con cuerda decorativa, 22,99 euros .

En los lugares en los que el calor no aprieta demasiado, el sombrero de ala ancha y tejido de lana o felpa va a ser el absoluto favorito. No es para menos, porque crea los mejores estilismos boho-chic y favorece a todas, haciendo automáticamente nuestro estilo muchísimo más sofisticado. Llévalo con vestidos hippies , con vaqueros y blusas Ibicencas o con combinaciones muy relajadas.

En Trendencias Cómo llevar sombreros en la maleta: trucos para que no se aplasten Sombreros de paja para el verano – Sombrero trenzado, 15,99 euros .

El clásico entre los clásicos cuando hablamos de sombreros de verano. El diseño de paja siempre está presente en la maleta de vacaciones de todas las chicas que adoran llevar sombrero, porque protege del sol sin dar más calor, pega en cualquier estilismo y te da automáticamente un look más elaborado con muy poco esfuerzo . Si lo llevas con prendas vichy es un plus, porque consigues un efecto muy provenzal.

El pañuelo es el nuevo sombrero – Pañuelo estampado, 9,99 euros .

Aunque no se trata estrictamente de un sombrero, el pañuelo en la cabeza es la tendencia en accesorios capilares más extendida de esta temporada. Son muchas las celebs y chicas de moda que han optado por anudárselo como si fueran piratas , llenando sus melenas de estampados coloridos y de diseños con efecto seda y satén así de bonitos. Este verano nos parece la ocasión perfecta para copiarlo y ponerlo a prueba nosotras.

