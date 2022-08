Los siete temas clave de la encuesta especial del CEP sobre percepción y expectativas para la Macrozona Sur

Entornointeligente.com /

El Centro de Estudios Públicos (CEP) difundió ayer su encuesta especial sobre percepciones, actitudes y expectativas de quienes habitan las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, a fin de conocer las diferentes realidades de la zona.

La muestra corresponde a un total de 2.915 personas entrevistadas en sus hogares, de las cuales hay 1.374 que se auto-definen como mapuche y 1.541 personas que no se autodefinen como mapuche.

La recolección de datos se efectuó entre el 23 de febrero y el 13 de julio del 2022, período durante el cual construyeron estratos identificando zonas que comparten características geográficas e históricas que permiten una mejor interpretación de los datos al constituir zonas sustantivamente relevantes.

Estado mapuche independiente

Ante la consulta, «¿qué tan de acuerdo está Ud. con que se establezca un Estado mapuche independiente, es decir, como un país totalmente separado de Chile?», un 70% de los indígenas dijo estar en desacuerdo, similar al 74% de no mapuches que también rechaza esta idea.

En tanto, un 16% de los mapuche y 11% no mapuche apoyan crear un Estado independiente, mientras que un 10% no está de acuerdo ni en desacuerdo.

Chile debe ser…

Sobre lo que debería ser el país, un 30% de los mapuche cree que un estado multicultural donde conviven diferentes culturas, un 12% un estado plurinacional donde conviven los diferentes pueblos y naciones; y un 48% un estado nación donde conviven las personas sin distinción de culturas, pueblos o naciones.

Uso de la fuerza para reclamar

El sondeo también consultó por el uso de la fuerza como mecanismo para reclamar tierras. Al respecto, un 59% de los mapuche dijo que la violencia nunca se justifica , un 26% que se justifica en algunas circunstancias, el 11% que se justifica siempre y un 4% no sabe o no responde.

Por su parte, de los no mapuche un 66% cree que el uso de la fuerza no se justifica nunca, un 23% que se justifica en algunas ocasiones, el 8% que se justifica siempre y un 3% no responde.

¿Cómo lograr la paz?

Otro de los temas abordados por CEP fue la forma de lograr la paz en la Macrozona Sur. La pregunta fue: «Pensando ahora en la paz social en la zona, de la siguiente lista, ¿cuáles son las dos principales medidas para lograrla?».

Al respecto, un 55% de los mapuche cree que a través de diálogos entre todos los grupos en conflicto ; un 23% con mayor presencia policial; un 18% con parlamentos entre el Estado y el pueblo mapuche; un 15% con reparación de la deuda histórica; un 12 % con mayor presencia de las Fuerzas Armadas; un 12% con un Estado multicultural; un 9% con mecanismos institucionales para abordar las demandas de tierras; y un 8% con compensación a las víctimas de la violencia.

Por su parte, s ólo un 3% de los mapuche cree que la paz se va a lograr con la creación de un Estado plurinacional.

Confianza en instituciones

Respecto a la confianza en las instituciones, u n 59% de los encuestados mapuche confía en las universidades; 46% a la PDI; 39% a las Fuerzas Armadas; 39% a CONADI; 38% a Carabineros; 37% a empresas agrícolas y ganaderas; 36% a las iglesias evangélicas y 32% a las municipalidades.

Asimismo, un 29% confía en los sindicatos; un 22% en las empresas pesqueras o salmoneras; un 21% en la Iglesia Católica; 19% en la Convención Constitucional; un 18% en el Ministerio Público; un 17% en los tribunales; 16% en las empresas hidroeléctricas; 15% en las forestales; 14% en el Gobierno; 9% en el Congreso; y 4% en los partidos políticos.

Relación con Carabineros

Por otro lado, se le consultó a los participantes del estudio sobre su relación con Carabineros. Sobre este tema, un 64% de los encuestados mapuche dijo tener una relación muy o algo amable con la institución policial, un 15% nada o poco amable y un 20% señala que no aplica.

Prioridades del Gobierno

En cuanto a las prioridades que debería tener el Gobierno, un 42% de los encuestados mapuche dicen que es la delincuencia; un 39% pensiones; 32% salud; 29% educación; 21% narcotráfico; 20% corrupción; 18% pobreza; 15% empleos; 15% sueldos y 13% vivienda.

Junto con esto, un 9% cree que hay que abordar la protección del medio ambiente; el 8% la migración; 8% la desigualdad; 7% la inflación; 5% los derechos humanos; 3% el transporte público y 2% a la pandemia del covid-19.

