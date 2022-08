Entornointeligente.com /

El tema para hoy es… «Los Siete Principios Universal De La Creación» (Parte 1/8)

REFLEXIÓN

» Es la clave con que se desarrolla todo en el Universo, no sobre los resultados que se desean,

Sino, de cómo funciona La Creación Universal «… E.L.

En esta Primera Parte, voy a presentarles solo la Introducción del tema. Ya que lo dosifiqué en Ocho, para facilitar su explicación y posterior entendimiento.

Es necesario introducirte en este tema de la forma que sigue, voy a ir de lo actual hacia atrás, hasta llegar al punto deseado. No todo el tiempo, cuando se retrocede, no se está adelantando, a lo que sería igual… «Porque se perciba que estas retrocediendo, no quiere decir que no vas hacia adelante».

Todos Los Seres Humamos anhelamos poder vivir bien, en paz y ser feliz, éste es el mayor y profundo deseo que se encuentra habitando en nuestro interior o «Universo Mental». Es por ello, que nuestros comportamientos, conductas y acciones en el «Universo Físico», están enfocadas en poder alcanzar lo que nos genere placer y evitar cualquier cosa que nos produzca dolor y sufrimiento. Esta es la gran fuerza motivadora que se encuentra detrás de todas nuestras acciones.

Es hora que nos demos cuenta de esa gran verdad que está ahí y nos espera desde hace ya algún tiempo. En el universo al cual pertenecemos, todo absolutamente todo es energía de energías, donde unas son más densas que otras con sus respectivas características y vinculantes a la vez. Cada uno de nosotros somos un «Sistema» y como tal debemos funcionar, y a su vez nuestro Sistema pertenece y también forma parte activa de un Sistema de Mayor Jerarquía o al que también pudiéramos llamar «Sistema de Sistemas», el cual se rige por sus propios Principios o Leyes que son inmutables, invariables e inquebrantables ante nada ni nadie, no existe forma alguna que esto pueda ocurrir y pretender salir ileso de las consecuencias adversas de toda esta inobservancia, a lo que nosotros también debemos apegarnos y cumplir con total paz y armonía. De no ser así, estaríamos actuando en «Estados de Separatibidad», lo que nos generaría ciertas distorsiones en nuestro día a día sin explicación alguna aparentemente.

Recordemos que el desconocimiento de algún Principio o Ley, no nos exonera, ni nos excusa de su incumplimiento y mucho menos nos priva de sus efectos. Toda causa, siempre va a tener su efecto, en cada uno de nosotros está que éste sea lo más favorable posible, tanto para unos como para otros, incluyéndonos.

Partiendo de aquí, puedo irte presentando Los Siete Principios o Leyes Universales, las cuales también tienen una interrelación e interactúan directamente en el desarrollo y evolución de nosotros como Seres. A lo que me refiero es, que éstas forman parte de ese «Plan diario de cada día», tanto individual como colectivamente.

Aquí no estoy tratando asuntos como secretos o con secretismos, de ninguna manera. Más bien se trata de asuntos como «Claves, Modos o Modelos» que nos van a permitir ver y sentir que sí podemos vivir bien, en paz y ser feliz, y esto se puede lograr, a través de llegar a encontrar o hacer contacto con tu «Esencia y Naturaleza Espiritual y Divina», la cual está ya instalada en cada uno de nosotros, solo hay que explorarla y observarla de manera constante y continua, hasta lograr tener una buena relación y comunicación efectiva con ella, así como lo haríamos con un buen amigo, …esto, es llegar a tener una excelente «Amistad» con uno mismo.

El Maestro Enoch y sus enseñanzas, a quien también de acuerdo a las reseñas y citas históricas se le llamó Hermes Trimegisto, Cadmus entre otros, como también se le conoció como el sabio «THOT» El Atlante, él fundó una «Escuela Iniciática», donde la enseñanza y aprendizaje era sobre «El Poder de La Sabiduría Creadora» y como acceder a ella, la cual se inicia con El Principio de Mentalismo o Todo es Mente, lo que es igual. Este, fue la persona que hace muchísimo tiempo decidió compartir con el resto de La Humanidad, dejando escritos sobre esta «Enseñanza», es un gran conocimiento sobre la existencia de Siete Principios o Leyes Universales que rigen a todo lo existente, a los que él consideró como claves que se pueden aprender, como también enseñar a todos, más no como secretos, para encontrarle sentido y orientación apropiada a ese día a día y así nosotros darle el mejor uso a esa «Energía de vida» de la cual disponemos todos los días, pudiendo ver y andar por caminos correctos y direcciones acertadas, con pensamientos, acciones y sentimientos de Agradecimiento, Alegría y Amor Fraterno entre otros, con uno mismo, los demás, el medio ambiente y los entornos.

Sabías que estos Principios-Leyes, se encuentran presentes siempre ante nosotros, a través de La Madre Naturaleza, y una vez que logramos percibirlos, podemos sentir que estamos en presencia de una Fuente de Sabiduría necesaria para vivir cada vez mejor. Tenemos que ser capaces de observarla o sentirla para ser conscientes de ella y lograr abrir esa puerta que está ante nosotros.

Cuántas veces hemos oído en el trascurso de nuestra vida que «La Mente tiene Poder». A qué específicamente se refieren los que se expresan de esta manera. Pues aquí lo voy a compartir contigo Amado Hermano y Querido Amigo, así mismo, como lo han hecho otros Hermanos conmigo.

