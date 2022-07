Los siete motivos por los que un panameño dejaría su trabajo

Entornointeligente.com /

En Panamá, solo un 40% de la población no cambiaría su trabajo actual versus a un 60% que si lo haría.

Los principales factores que llevan a esta decisión es que los panameños ven que en las empresas que se encuentran:

No tienen posibilidad de crecimiento laboral Un mal sueldo Un mal ambiente laboral Tener jefes que no saben liderar No tener teletrabajo No contar con flexibilidad horaria No contar con beneficios Entre otras

Estas conclusiones se desprenden de una encuesta realizada por el portal de empleos Konzerta.com a sus usuarios, como parte del estudio «Renuncio», su nueva campaña.

La encuesta también se realizó en otros países y tuvo una participación de 33,376 personas en Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Panamá a través de los sitios de empleo: Bumeran Argentina, Laborum, Multitrabajos, Konzerta y Bumeran Perú. En Panamá, contestaron a las preguntas del estudio 4,353 personas.

Las cifras a nivel regional, muestra que un 59% de las personas encuestadas quieren dejar su trabajo y un 41% no.

En todos los países que forman parte de la encuesta, la cantidad de personas que quiere renunciar a su trabajo supera a las que no: 59% frente a un 41% en Chile, 54% frente a un 46% en Ecuador, 55% frente a un 45% en Perú y 60% frente a un 40% en Panamá.

De acuerdo con Konzerta.com la campaña «Renuncio» también buscaba conocer el punto de vista de 82 especialistas en Recursos Humanos sobre cuál es el tiempo promedio que tiende a permanecer un talento en sus empresas ubicadas en Panamá.

Un 43% respondió más de 5 años, un 24% entre 1 y 2 años, un 14% entre 2 y 3 años, un 14% menos de un año y un 5% menos de 5 meses.

Jeff Morales, Gerente d Marketing de Konzerta.com, comentó que un 24% de los especialistas en Selección de Talento señaló que en sus organizaciones el personal suele permanecer entre 1 y 2 años en sus puestos de trabajo, mientras que solo un 43% dijo que más de 5 años. Esto habla de un alto nivel de rotación y de búsqueda por parte de las personas trabajadoras».

Así mismo, manifestó Morales que esto significa una responsabilidad para el área de Recursos Humanos quienes tiene el desafío de constantemente promover beneficios y compensaciones que permitan retener a los talentos.»

Konzerta.com detalló que con la campaña «Renuncio», buscan incentivar a las personas a buscar el trabajo que les gusta y dejar atrás aquello que no se adapte a sus vidas o no les apasione.

«Realizar a diario una labor que realmente nos guste se convirtió en algo prioritario, es por ello que invitamos a todas las personas en Panamá a reflexionar sobre su empleo actual con el propósito de demostrar que encontrar el trabajo que se adapte a sus vidas sí es posible», destacó el gerente de Marketing de Konzerta.com.

Temas relacionados: Panamá Trabajo

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com