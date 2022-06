Los siete días que duró el cerco para dar con el sospechoso de asesinar al cabo David Florido

Entornointeligente.com /

«La Fiscalía Metropolitana Sur c onfirma la detención de parte de Carabineros de Chile de quien sería autor del homicidio de David Florido en Pedro Aguirre Cerda «, publicó este viernes el Ministerio Público

Una semana después del suceso, ocurrido en una barbería ubicada en Avenida La Marina con Clotario Best en la comuna sur de la Región Metropolitana, el principal sospechoso de percutar el disparo que acabó con la vida del funcionario policial f ue arrestado por las autoridades , quedando a la espera de su control de detención fijado para este sábado.

El viernes pasado, inmediatamente después de producirse el deceso de David Florido, el Ministerio Público y el 0S9 de Carabineros comenzaron un intenso trabajo para dar con el responsable del fatal hecho.

Los primeros antecedentes que se manejaban la noche de aquel 10 de junio fue la información que entregó un llamado anónimo al 133 que alertaba la presencia de al menos tres personas con armas al interior de una barbería en Pedro Aguirre Cerda.

«Fui a cortarme el pelo a una peluquería y andaban unos tipos armados. Andan, no sé si con una metralleta semiautomática o pistola automática (…) Es una peluquería, todavía se están cortando el pelo, queda la última persona de ellos por cortarse el pelo», indicaba la denuncia que fue dada a conocer por Canal 13. «Son al menos tres (individuos) y tienen uno de ellos vigilando», dijo acotando, que solo vio a uno armado; «el que anda con el arma automática y cargador extendido», agregó el sujeto anónimo.

Asimismo, el relato afirmaba que el sospechoso se transportaba en un auto Ford negro, que estaba estacionado a las afueras de la barbería: «No alcancé a ver la patente, me alejé rápido. Probablemente tienen más armas al interior del vehículo».

El persecutor, Christian Toledo, jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló que los datos fueron corroborados «por una unidad territorial y funcionarios de Pedro Aguirre Cerda, quienes se percataron que al interior de este local efectivamente se encontraba esta persona con esta arma».

Al momento de intentar reducir a este sujeto, éste habría efectuado al menos un disparo que lamentablemente impacta en el cuerpo del funcionario de Carabineros, quien falleció posteriormente en el Hospital». Lo anterior, pese a que los carabineros no habrían alcanzado a hacer uso de sus armas de servicio», indicó Toledo.

Posteriormente, tanto el autor del disparo como sus acompañantes escaparon a pie con rumbo desconocido, abandonando el auto en el que se movilizaban.

Al día siguiente, sábado 11 de junio, personal de Labocar y el OS9 de Carabineros llegaron hasta la barbería en Pedro Aguirre Cerda para realizar los peritajes correspondientes. Allí, el dueño del local les habría indicado que escuchó dos disparos.

En las jornadas venideras, las autoridades a cargo de la investigación detallaron que existía un sospechoso identificado el cual aún no era capturado. La Fiscalía reveló que se trataría de un hombre chileno de 24 años que ya contaba con antecedentes penales.

Según información entregada por Gendarmería a Emol, el sujeto fue detenido en 2016 por un robo con intimidación que realizó en Pedro Aguirre Cerda. En aquella oportunidad fue sentenciado a ocho años de presidio, debiendo salir con libertad en 2024. Durante ese periodo, el sospechoso estuvo interno en la Ex Penitenciaría donde protagonizó una riña con estoques, siendo trasladado a Colina 1. Ahí su conducta mejoró y su defensa solicitó el beneficio de libertad condicional, la que en primera instancia fue rechazada. No obstante, insistieron en el recurso y la Corte de Apelaciones, con tres votos a favor y uno en contra, decidió darle el beneficio de libertad condicional no vigilada.

Durante la madrugada del miércoles 15 de junio, personal del OS9 de Carabineros allanó el domicilio del presunto autor del asesinato del cabo segundo David Florido. Aquella diligencia se llevó a cabo luego de una orden emanada por el Ministerio Público, quien ya tenía identificado al sujeto. Personal policial ingresó a la vivienda del sospechoso, identificado con las iniciales J.G.Q ubicada en Pedro Aguirre Cerda, no obstante, este no estaba en su domicilio.

Finalmente, este viernes en la tarde, la Fiscalía informó sobre la detención del presunto autor del homicidio. Tras esto, el general director de Carabinero, Ricardo Yáñez, manifestó: «Nos comprometimos desde el primer día en que no íbamos a descansar hasta detener al autor de este cobarde asesinato. Nuestro equipo multidisciplinario, liderado por el Ministerio Público, el día de hoy ha logrado su captura».

En ese contexto, la máxima autoridad de la institución afirmó que el sospechoso se encontraba en Colina, presuntamente con intenciones de abandonar el país».

Nos comunicamos con la familia del suboficial mayor Florido y le entregamos estos primeros antecedentes», dijo Yáñez quien aprovechó la ocasión para solicitar «las penas que corresponden por este crimen». «Nosotros hemos cumplido, hemos cumplido nuestra promesa y hemos hecho nuestro trabajo, así que ahora esperamos que los tribunales y el Ministerio Público adopten las medidas más severas para el autor de este crimen», solicitó.

En un punto de prensa llevado a cabo el viernes, la Fiscalía detalló que durante la semana de investigación para hallar al responsable del disparo se concretaron cerca de 10 allanamientos en diferentes domicilios. Asimismo, se enviaron diligencias a otras comunas como San Fernando, donde posiblemente podía estar el autor.

Finalmente este fue detenido en la comuna de Colina, al norte de la Región Metropolitana. «El sujeto estaba acompañado por otra persona y esta persona tenía una orden pendiente por robo en lugar habitado . Fue en los precisos momentos en los cuales estaban coordinando una posible huida hacia Argentina», detalló el general de Carabineros, Alex Chaván.

«Fueron 24 horas durante siete días en el cual se efectuó un cerco respecto de todas las relaciones que mantenía, tanto familiares como sociales, y eso conllevó a que se efectuara un seguimiento por toda la Región Metropolitana y en otras regiones. Estos seguimientos se iban realizando a medida que se iban dejando algunas huellas importantes que eran consideradas por el equipo investigador del OS9», agregó el alto mando de la institución.

