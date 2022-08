Los sicarios del periodismo y comenzaron las excusas en los gobiernos de Maracaibo y Zulia

Entornointeligente.com /

Postrecitos de Huevos Chimbos

1.-El oro secuestrado por Inglaterra… Lo que ocurre con respecto a este caso es que, mientras el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros está ceñido a una disputa judicial legal, los herederos del corsario Francis Drake tienen montado todo un andamiaje delictivo, para quedarse con los lingotes del preciado metal. La mentira del interinato del narcoladrón Juan Guaidó solo es una excusa que les cayó como anillo al dedo, para llevar a cabo un proceso jurídico hamponil, y quedarse con nuestro oro. En el mundo nadie tiene ni ha tenido nunca dudas de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es Maduro. El que diga lo contrario es porque anda en una marramucia o forma parte del consabido complot de los gringos contra la revolución bolivariana.

2.-La reunión de cancilleres en el estado Táchira… Debemos aplaudir el histórico encuentro entre los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela, Carlos Faría Tortosa, y de Colombia, Alvaro Leyva Durán, en el que privó la diplomacia bolivariana, la diplomacia de la paz, una diplomacia sustentada sobre la base del bienestar de los pueblos, ordenada por el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros y su homólogo colombiano Gustavo Petro.

Fue una reunión para el desarrollo y el progreso, para la vida, la paz, el amor, la hermandad. La frontera entre Colombia y Venezuela es una frontera viva, la más activa de América Latina, que involucra por nuestra parte a los estados Táchira, Zulia, Amazonas, Apure.

Pero la complicidad entre el narcoladrón Juan Guaidó y el criminal Iván Duque, hizo un daño inmenso. Cumpliendo directrices de los gringos, pretendieron desestabilizar a la patria de Bolívar utilizando la frontera para el uso exclusivo de sus actividades narcoparamilitares, el secuestro, la extorsión, el sicariato, delitos que le encomendaron a los llamados Terroristas, Asesinos y Narcotraficantes Colombianos (TANCOL).

3.- Los padres y madres migrantes… Siempre llamo a los venezolanos y venezolanas a quedarse en el país, a luchar por nuestra patria, sin embargo, respeto la decisión de quienes, por encima de sugerencias y consejos, deciden ir a probar suerte en otras tierras.

Lo que no concibo, y nunca voy a entender, es que haya padres y madres que decidan emprender un viaje por caminos inseguros y peligrosos con hijas e hijos pequeños. Eso para mí es una irresponsabilidad, nada vale más que la vida de nuestros niños y niñas.

4.-La naturaleza criminal del narcoparaco Iván Duque… Vi en un corto video que la mascota más obediente del delincuente Alvaro Uribe Vélez no pudo ser más honesta. Debo reconocerlo.

Duque, en una breve grabación que circuló por internet, deja claro que no se convirtió en criminal obligado por las circunstancias. ¡No! Ese malhechor, cuando el moderador o periodista le preguntó por aquella declaración en la que dijo que el presidente Nicolás Maduro tenía las horas contadas, confesó vuelto un dechado de honestidad que no se arrepentía porque le salió del alma, es decir, nació así.

El crimen le corre por las venas. Su condición narcoparamilitar, asesino, delictiva, es algo genético. Debió heredarlo de algún familiar. En todo caso, esa es su naturaleza. Por eso, el delito, la fechoría, la transgresión, el homicidio, la tortura, le salen del alma.

5.-La seguridad en la selva del Darién… El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, a propósito de las publicaciones de la canalla mediática que culpan a Venezuela por la migración que se da a través de esa ruta, explicó que no podía el Gobierno bolivariano resguardarles la frontera a Panamá y Colombia, donde está ubicado el montañoso tapón.

Y el silencio sobre el asunto de personajes vendidos a la derecha extremista, como la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la rata Luis Almagro, secretario general de la OEA, confirman la veracidad de la explicación del camarada Cabello.

No hay manera de responsabilizar de tal situación a Venezuela, pero estos lacayos tampoco van a culpar a la Colombia del narcoparaco Iván Duque ni a la Panamá de Laurentino Cortizo Cohen. Culparlos a ellos sería ir en contra de sus propios intereses.

La realidad es que, si de verdad la seguridad de la selva del Darién perteneciera a Venezuela, estallaran los medios y las redes sociales, porque no es la culpable y están que casi revientan. Además, es bien sabido que si hay un Gobierno que cuida sus fronteras es el bolivariano, sino, vean al trabajo antidelictivo que actualmente hace el general en jefe Domingo Hernández Lárez, comandante del CEOFAN, sobre todo en el estado Apure.

6.-El bachaqueo de la gasolina del sistema patria… Situación que se debe investigar. Me llega la denuncia de personas que han visto en Marketplace, página digital de compra y venta conectada con Facebook, a una dama que publicó un aviso solicitando comprar los cupos de gasolina del Sistema Patria.

Según su perfil en la citada red social, la joven se llama Gleily Maldonado, oriunda del estado Yaracuy, residenciada en Caracas. Publico esta denuncia, porque eso podría perjudicar a las personas honestas que realmente necesitan el cupo de gasolina para trabajar, o sencillamente movilizarse en sus vehículos en medio de la crisis.

7.-Comenzaron las excusas en los gobiernos de Maracaibo y Zulia… Y se tardaron mucho. Sin embargo, tengo que reconocer la astucia del exconvicto Manuel Rosales y del alcalde Rafael Ramírez, de no caer en la argucia de ganar y enseguida echarle la culpa al gobierno anterior, como se hizo costumbre.

El bribón de Rosales en el estado Zulia y el violento solapado Rafael Ramírez en el municipio Maracaibo, con todas las miradas de la gente sobre sus espaldas, no tuvieron más alternativa que arrancar sus labores con todo el rigor de una gestión gubernamental de emergencia.

Pasaron tres meses, y todavía bajo la severa mirada escrutadora de la mayoría, se vieron en la obligación de continuar en silencio la labor que prometieron durante su campaña electoral, pero ya comenzaron a mostrar las costuras.

A mí no me sorprende nada de eso, al exconvicto Manuel Rosales le conozco todas sus andanzas delictivas, y con respecto a Rafael Ramírez, solo tenemos que ver que pertenece a la banda terrorista Primero Justicia, responsable junto a Un Nuevo Tiempo de las muertes en Maracaibo y Zulia durante las guarimbas, pero este es otro tema. Por ahora vamos a lo concreto: el inicio de las excusas y los pretextos de este par de tunantes en sus respectivos gobiernos.

Veo que Manuel Rosales hizo un acto, en la entrega de Becas Jesús Enrique Lossada, de lanzamiento de su candidatura presidencial de 2024. Y ni siquiera por esas aspiraciones fue honesto con los subvencionados. Resulta que dejó a 200 estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta (URU) sin beneficio, porque tenía una deuda de dos años atrás. Así es él. Ese es el verdadero Manuel Rosales gobernando.

El sabía en qué condiciones se encontraba Zulia durante su campaña electoral, pero nunca dijo que no resolvería los problemas ´que encontraría de la gestión anterior, por el contrario, cuando andaba pateando barrios no había problema que no prometiera solucionar. Y ahí lo tienen. 200 jóvenes sin estudios y eso no es su problema.

Lo mismo ocurre con el alcalde Rafael Ramírez. Comenzó recogiendo la basura, pero ya no entra para muchos barrios como es el caso de Los Robles, donde el camión bajo sus órdenes pasa por las vías principales, dejando por fuera algunas calles internas del sector con la excusa de que no hay recursos. ¿Por qué se lanzó a la candidatura si él sabía con lo que se iba a encontrar? Sencillamente por el dinero, la ambición y el poder. No olvidemos repito, que este es una ficha violenta de Primero Justicia.

Y así van a gobernar tanto él como Rosales, con mentiras, engaños, y una publicidad impresionante sobre la eficiencia de una falsa gestión. Y vendrán cosas peores. La misma gente, los zulianos y maracaiberos, poco a poco se van a ir enterando por su propia cuenta.

8.-Los sicarios del periodismo… Para evitar susceptibilidades, aclaro que no me voy a referir a los comunicadores e influencers dignos y honestos, que los hay, sino a los ladrones, a los que, por ejemplo, les sirven a malandros como el palangrista Alberto Federico Ravell, uno de los más famosos y expertos del periodismo cloacal de Venezuela para el mundo.

Aclarada tal situación, sigo entonces mi planteamiento sobre la base de un trabajo que leí en el portal Venezuela News, acerca de los comunicadores sociales, influencers y muchas otras personas que ante las circunstancias se llevan un micrófono a la boca o se sientan en una computadora, para hablar mal de nuestro país y cobrar en dólares, porque atacar a la patria de Bolívar se ha hecho un gigantesco negocio internacional que se paga con billetes verdes.

El periódico digital hace énfasis en un delincuente que se llama Roberto Deniz, de quien desconozco si es periodista o no, pero evidentemente está metido en el negocio del sicariato informativo; este bandolero se encarga de atacar a la izquierda en el mundo, con una fijación obsesiva contra Venezuela.

Y el brutal ataque contra mi país, por encima de otras naciones de gobiernos con tendencia izquierdista, tiene su explicación en sus riquezas. La patria de Bolívar para el imperio gringo, es la joya de la corona y la perdió y no se resigna, pretendiendo querer disponer nuevamente de nuestros recursos como en la IV República.

De allí que por atacar a Venezuela pagan cualquier cantidad de dólares. No puedo hablar de cifras, porque no las tengo, aunque tampoco hace falta. Solo veamos la cantidad de periodistas que han emigrado hacia EEUU, para montar sus bodrios digitales y hablar exclusivamente de Venezuela. Algunos, incluso, viven como ricos.

Los de Caracas o que laboraban en las empresas mediáticas de la capital, usted camarada lector, camarada lectora, los conocen mejor que yo. Ahora, de Maracaibo, les informo que se ha ido una cantidad significativa –algunos objetivos, honestos-, pero otros se fueron detrás de esa cantidad de dólares que pagan desde el imperio gringo, en el marco del criminal complot conspirativo tendente a derrocar al presidente Nicolás Maduro Moros.

Esos sicarios de la información se encargan de inculcar matrices de opinión en contra de los sistemas económicos diferente al capitalista, de sembrar odio en contra de los gobernantes socialistas, comunistas, de justificar crímenes tan perversos como las medidas coercitivas y unilaterales que los gringos le impusieron a Venezuela y a otros países que no se le arrodillan como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Irán, Rusia, en fin.

Esos canallas de la noticia como Roberto Deniz, bozaleado a punta de dólares, pasan por alto, con velada intención, que la migración se da en Venezuela precisamente por esas medidas criminales de los gringos, y por la campaña mediática que realizaron los cabecillas de las bandas delictivas Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, para que los venezolanos y venezolanas abandonaran la patria.

