Los seleccionados mexicanos que se alejaron y se acercaron al Mundial Qatar 2022 en la última fecha FIFA

Entornointeligente.com /

En los partidos de México durante la Fecha FIFA de septiembre, hubo cinco jugadores que no tuvieron actividad, los dos porteros suplentes y tres futbolistas de campo, por lo que sus posibilidades de ir a Qatar 2022 se reducen fuertemente, mientras que otros repitieron en los juegos contra Colombia y Perú , aumentado la probabilidad de jugar el Mundial.

Los jugadores que se alejan de Qatar 2022 Fernando Beltrán – Chivas El ‘Nene’ Beltrán resalta en el mediocampo de Chivas , que está en posiciones de repechaje. Aún así, el canterano de los rojiblancos no encontró lugar en el equipo de Gerardo Martino y no tuvo actividad contra Colombia y Perú , lo que lo aleja de Qatar 2022 . En su contra está que su posición es de las más disputadas.

Jesús Ángulo – Tigres El defensa destaca por jugar como lateral o defensa central, pero la carrera se la ganaron jugadores como César Montes, Néstor Araujo y Héctor Moreno . Debido a que la lista final será de 26 jugadores y se convocaron a 31, el zaguero apunta a ser uno de los recortes.

Johan Vásquez – Cremonese El defensa que milita en el balompié de Europa no tuvo minutos en los dos partidos amistosos de México ante Perú y Colombia . El estar en el futbol del Viejo Continente no parece argumento suficiente para que el defensa pueda tener minutos en la última fecha FIFA previa al Mundial Qatar 2022.

Henry Martin parece cada vez más cerca del Mundial con México Getty Images Erick Sánchez – Pachuca El mediocampista entró en el juego entre México y Colombia , cuando El conjunto azteca había perdido la ventaja de dos goles y estaba empatado con los sudamericanos, el canterano de los Tuzos no pudo contener a los colombianos y fue exhibido en los pocos minutos que disputó con la selección.

Los jugadores que se acercan a Qatar 2022 Alexis Vega – Chivas El lugar de Alexis Vega parece casi asegurado, el atacante jugó contra Perú y fue de los que más resaltó, con un gol de penal y una pantalla que ayudó al segundo tanto de la Selección Mexicana . El futbolista de Chivas apunta a ser el que sustituya a ‘Tecatito’ Corona.

Henry Martín – América A pesar de no anotar gol y más allá de los consolidados como Ochoa, Moreno y Guardado, Gerardo Martino alabó la actuación de Henry Martín en los dos compromisos que jugó. «Hizo un gran partido, nada más que ustedes no lo creen porque no metió gol», aseguró Martino al finalizar el juego contra Colombia.

Martín lucha con Santi Giménez, Raúl Jiménez y Funes Mori por uno de los tres lugares que habrá para delanteros en la lista final de Gerardo ‘Tata’ Martino.

Diego Lainez – Sporting Braga «Debimos darle más minutos», confesó Gerardo Martino , entrenador de la Selección Mexicana , después de que el jugador del Sporting de Braga entró contra Colombia y creó peligro en el área rival. El propio entrenador reconoció que es un jugador que cambia el juego y merece más oportunidades.

Luis Chávez – Pachuca El mediocampista del Pachuca fue titular contra Perú y la primera opción de cambio contra Colombia . Cuando México perdía contra el representativo colombiano, fue de los que más carácter demostraron y fue resaltado por Gerardo ‘Tata’ Martino en la conferencia posterior al partido. Sus posibilidades de ir al Mundial Qatar 2022 aumentan.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com