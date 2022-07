Los rostros de la campaña de «Aprueba x Chile» y la vía paralela de las organizaciones de la sociedad civil

Entornointeligente.com /

Los evidentes nexos entre las organizaciones que conforman «Aprueba x Chile» y algunos partidos políticos oficialistas de Apruebo Dignidad, sobre todo del Frente Amplio, provocaron que varias otras agrupaciones de la sociedad civil buscaran un espacio independiente para desplegarse en la campaña que promueve una nueva Constitución, conformando el «Comando Movimientos Sociales: Apruebo Nueva Constitución». Al igual que el Rechazo, desde el comando por el Apruebo han buscado darle un mayor protagonismo a las voces ciudadanas, algo que sin embargo, no se condice con el reciente nombramiento de parlamentarios oficialistas como coordinadores definitivos. Una decisión que fue justificada por la coordinación de la campaña, debido a que consideran que el perfil de uno de los rostros, el de Carol Cariola (PC) responde a una figura popular, con «arrastre» y con experiencia territorial de campaña; mientras que el Vlado Mirosevic (PL) representa a una nueva generación de políticos, inclinado al Apruebo «para reformar», algo que podría ser útil para captar el voto más indeciso. Ambos acompañados por el abogado, activista, ex asesor del Presidente Boric y cofundador de Ciudadano Inteligente, Felipe Heusser. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Según consigna el Servicio Electoral (Servel), fueron finalmente 277 las organizaciones de la sociedad civil que se inscribieron a favor de la opción Apruebo, algunas de las cuales son parte del Comando «Aprueba x Chile», junto a los partidos políticos oficialistas y movimientos a favor de una nueva Carta Fundamental. Paralelamente, alrededor de 85 organizaciones sociales, feministas, medioambientalistas, territoriales y de distintos sectores de la sociedad civil, conformaron el «Comando Movimientos Sociales: Apruebo Nueva Constitución», que tendrá su espacio propio en la franja televisiva que comenzará el próximo viernes 5 de agosto.

Por una parte, las organizaciones que conforman el Comando oficial que actualmente se organiza en la denominada «Casa del Apruebo», ubicada en Londres 43, hoy desarrollan el despliegue territorial a lo largo y ancho del país, y preparan un espacio común para la franja televisiva, en conjunto con los partidos políticos de ambas coaliciones de Gobierno- Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático- sin considerar al PS, que tendría contenido propio. En este grupo incluye a agrupaciones de la sociedad civil como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Movilh, Amnistía Internacional Chile, la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), la ONG FIMA, la Corporación Kairós, y la Organizando Trans Diversidad (OTD), entre otras.

Quien fue elegido como el representante de las cerca de 90 organizaciones agrupadas en «Aprueba x Chile» y uno de los voceros del Comando, es el abogado, doctor en Derecho y director ejecutivo del estudio jurídico ambiental ONG FIMA, Ezio Costa. Esta entidad se ha involucrado en el litigio de casos de conflictos socio-ambientales, tales como Río Cuervo, Hidroaysén, Alto Maipo, el de la termoeléctrica Los Robles, contaminación con Plomo y Arsénico en Arica, y la defensa de la cuenca el Río Puelo y Achibueno. Costa fue una figura influyente en la idea de la Constitución ecológica, expuso en la comisión de Medioambiente en la Convención, tiene vínculos con los llamados ex «eco constituyentes» y fue uno de los candidatos de Revolución Democrática (RD) para integrar el gabinete.

Este jueves, el comando «unitario» por el Apruebo hizo su presentación a los coordinadores de la campaña, a seis semanas de realizarse el Plebiscito Constitucional. Se trata de los diputados Karol Cariola (PC) y Vlado Mirosevic (PL), además del abogado, activista, ex asesor del Presidente Boric y cofundador de Ciudadano Inteligente, Felipe Heusser. Una presentación que no estuvo exenta de polémicas, debido a la utilización de la camiseta de la selección nacional de fútbol, que fue criticado duramente por la ANFP. Según revelaron fuentes al interior del comando, la decisión de sumar a Cariola y Mirosevic se sustenta en la necesidad de reforzar la coordinación que inicialmente recaía solo en Heusser, en un rol unipersonal de la coordinación ejecutiva que fue cuestionado por algunos integrantes de la campaña por el Apruebo. Además desde el PC cuestionaron que la nominación de la diputada no fue conversado internamente en el partido, sino que fue una idea que surgió desde el Frente Amplio.

Los evidentes nexos entre las organizaciones que conforman «Aprueba x Chile» y algunos partidos políticos oficialistas de Apruebo Dignidad, sobre todo del Frente Amplio, provocaron que varias otras agrupaciones de la sociedad civil buscaran un espacio independiente para desplegarse en la campaña que promueve una nueva Constitución. Al igual que el Rechazo, desde el comando por el Apruebo han buscado darle un mayor protagonismo a las voces ciudadanas, algo que sin embargo, no se condice con el reciente nombramiento de parlamentarios oficialistas como coordinadores definitivos. Una decisión que fue justificada por la coordinación de la campaña, debido a que consideran que el perfil de Carol Cariola responde a una figura popular, con «arrastre» y con experiencia territorial de campaña; mientras que Vlado Mirosevic representa a una nueva generación de políticos, inclinado al Apruebo «para reformar», algo que podría ser útil para captar el voto más indeciso.

El despliegue del Comando de Movimientos Sociales

Buscando ser una alternativa al comando «oficial», alrededor de 85 organizaciones sociales, feministas, territoriales, regionales y de diversos sectores de la sociedad civil, crearon el «Comando de Movimientos Sociales: Apruebo Nueva Constitución», inscrito en el Servicio Electoral (Servel) hace unas semanas, con el objetivo de realizar campaña a favor de una nueva Constitución, tanto en el despliegue territorial como proyectando un espacio independiente en la franja televisiva de agosto próximo. En ese sentido, explican que para ese fin están actualmente trabajando guionistas, productores y destacados profesionales audiovisuales para el desarrollo del contenido que esperan proyectar en la franja por el Apruebo.

Entre las 85 organizaciones sociales y territoriales que conforman esta agrupación se encuentran: la Coordinadora Feminista 8M, el Movimiento Independiente del Norte, el Colegio de Profesoras y Profesores, Modatima, la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, la Red de Mujeres Mapuche, el Comité de Allegados Unidos por un Sueño de La Pintana y la Coordinadora Social de Magallanes. Una de las voceras del Comando, ex convencional y representante de Modatima, Manuela Royo, detalló que «desde los movimientos sociales, organizaciones y territorios, es importante agruparse desde una nueva forma de hacer política desde la convicción, desde la esperanza, desde la certeza de que aprobar va a ser lo mejor para nuestro país». Frente a la idea de crear un espacio independiente a la organización «oficial» que reúne a los partidos políticos del Oficialismo, Royo cree que «es importante trabajar juntos y proponer nuevas formas para lograr el Apruebo, convencer a quienes no votan, a quienes están indecisos y dar certeza que este es el mejor paso, unidas y unidos, para trabajar por una mejor Constitución para Chile». De esta forma, considerando el poco tiempo que le restan a ambas campañas por desplegarse, antes del Plebiscito del próximo 4 de septiembre, las organizaciones de la sociedad civil pujan por alcanzar un rol protagónico, tanto en el aspecto territorial como en la franja televisiva, entendiendo que este espacio podría ser determinante, en la ultima etapa del proceso constituyente. Mientras el «Comando de Movimientos Sociales» apostará por un discurso ciudadano, aún se desconoce cuál será el trasfondo del relato construido por el Comando «oficial», que busca mantener a su estructura política en un segundo plano, buscando promover a rostros que, de todas formas, se vinculan directa o indirectamente con los partidos oficialistas o con el trabajo de la Convención Constitucional.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com